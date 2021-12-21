Мільярди за пластикові пакети: скільки щорічно витрачатимуть українці на "кульки"

Українці залишатимуть в магазинах щорічно загалом немаленькі суми

Українці, купуючи пластикові пакети, залишать у магазинах понад мільярд гривень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Якщо кожен українець використовуватиме 500 пакетів щорічно, то, в кінцевому підсумку, ми заплатимо приблизно два мільярди гривень. Арифметика узагальнена, проте чітко вимальовує картину витрат народу за рік платних "кульків".

"Сьогодні" приблизно підрахував, скільки пересічному українцеві обійдеться цей "пластиковий переворот".

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Так, за повідомленням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, щороку кожен з нас в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. В Європі, до слова, цей показник становить 90 пакетів на людину. Проте обсяги переробленого пластику в нашій державі сягає 6%, водночас в Європі — до 70%.

Скільки витрачатимемо?

Як тільки заборона на безоплатне поширення пластиових пакетів набула чинності, магазини та заклади громадського харчування встановили свої ціни. Хтось торгує "кульками" за 10 копійок, хтось за 50 копійок, а хтось і за 5 гривень.

Візьмемо до прикладу популярний український супермаркет середньої цінової категорії, де пластиковий пакет коштує 10 копійок. Множимо цю суму на 500 (кількість пакетів, що використовує українець щорічно) і у нас виходить 50 гривень. Стільки приблизно витратить українець на рік, купуючи "кульки".

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За даними Держстату, кількість населення станом на вересень 2021 року становила 41,34 млн осіб.

Відповідно, загалом українці витратять більше 2 мільярдів гривень на рік, просто купуючи пластикові пакети.

/ Фото: скриншот

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Така ситуація буде ще недовго, адже з 1 лютого встановлюються мінімальні обовʼязкові ціни за пластикові пакети. Ціни встановили для пакетів зі стінками завтовшки понад 50 мкм, які призначені для упаковки та транспортування товарів:

2,00 грн – для пакетів без ручок та бічних складок;

2,50 грн – для пакетів без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок;

3,00 грн – для пакетів з ручками та бічними складками.

Продовжуємо нашу арифметику:

500 * 2 = 1000 гривень — одна особа витратить за рік.

1000 * 41,34 млн = 4,13 мілрд грн — загалом витратять українці.

Зазначимо, що ціни, встановлені Кабміном, мінімальні, а торговельні мережі вже можуть встановлювати свої ціни та продавати пакети дорожче.

Хронологія заборон на пластикові пакети

Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:

Перший етап розпочався 10 грудня. Згідно з законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.

розпочався 10 грудня. Згідно з законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші. Другий етап стартує з березня 2022. Ним забороняється поширення пакетів до 50 мікрометрів.

стартує з березня 2022. Ним забороняється поширення пакетів до 50 мікрометрів. Третій етап. З 1 січня 2023 року заборона на використання всіх пакетів товщиною до 50 мікрометрів.

Раніше ми дізнавалися, що думають українці про цю заборону.

А також повідомляли, як український супермаркет обійшов закони про обмеження обігу пластикових пакетів.