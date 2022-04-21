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Шлагбаум для агресора: кораблям під прапором РФ закрили вхід до портів США

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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21 квітня, 18:00
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США продовжують підтримувати Україну у війні проти Росії
Кораблі, пов'язані з РФ, не зможуть швартуватися в портах США
Кораблі, пов'язані з РФ, не зможуть швартуватися в портах США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки, слідом за країнами Європи, заборонять російським кораблям заходити у свої порти.

Про це заявив президент США Джо Байден у ході брифінгу у четвер, 21 квітня.

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"Це означає, що жоден корабль під російським прапором або у власності російських громадян або компаній не зможе пришвартуватися в американських портах або на узбережжі", – Заявив Байден.

Ембарго на нафту

У Європейському Союзі готують нові санкції проти Росії за вторгнення до України. Відомо, що тепер санкції стосуватимуться банківського сектора РФ та енергоносіїв.

Зокрема, Європа планує запровадити ембарго на покупку російської нафти. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, Єврокомісія працює над розумними механізмами, які дозволять включити нафту до майбутніх санкційних пакетів.

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Ми також розповідали, чому український уряд упевнений у швидкому дефолте Росії. Читайте також про те, як Росія має намір обходити заборона торгівлі нафтою .

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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