Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Відплата за війну! П'ять країн перестали обслуговувати кораблі під прапором РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 квітня, 16:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Адміністрації портів відповідають за виконання цих правил
Кораблям під прапором РФ заборонили заходити до морських портів
Кораблям під прапором РФ заборонили заходити до морських портів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У рамках нових санкцій проти Російської Федерації за напад на Україну з 17 квітня морські порти Італії, Бельгії, Естонії, Болгарії та Румунії не обслуговуватимуть комерційні кораблі під прапором країни-агресора.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Реклама

"Портовий бан поширюється на судна, які після 24 лютого змінили прапор, щоб уникнути можливих заборон" , – йдеться у повідомленні.

За інформацією Єрмака, заборона стосується кораблів, які змінили свою російську реєстрацію на будь-яку іншу державу після початку вторгнення Росії в Україну.

Ембарго на нафту

Європейський Союз розробляє новий пакет санкцій проти РФ, який торкнеться банківського сектора РФ та енергоносіїв. Зокрема, Європа планує запровадити ембарго на покупку російської нафти.

Реклама

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія працює над розумними механізмами, які дозволять включити нафту до майбутніх санкційних пакетів.

Раніше ми розповідали, що Джо Байден підписав два закони, що вводять нові санкції проти Росії та Білорусі, та писали, що закупівлі російської нафти різко скоротять.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти