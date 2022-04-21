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Шлагбаум для агрессора: кораблям под флагом РФ закрыли вход в порты США

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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21 апреля, 18:00
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США продолжают поддерживать Украину в войне против России
Корабли, связанные с РФ, не смогут швартоваться в портах США
Корабли, связанные с РФ, не смогут швартоваться в портах США / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки, следом за странами Европы, запретят российским кораблям заходить в свои порты.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга в четверг, 21 апреля.

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"Это означает, что ни один корабель под российским флагом или в собственности российских граждан или компаний не сможет пришвартоваться в американских портах или на побережье", – заявил Байден.

Эмбарго на нефть

В Европейском Союзе готовят новые санкции против России за вторжение в Украину. Известно, что теперь санкции коснутся банковского сектора РФ и энергоносителей.

В частности, Европа планирует ввести эмбарго на покупку российской нефти. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия работает над умными механизмами, которые позволят включить нефть в будущие санкционные пакеты.

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Мы также рассказывали, почему украинское правительство уверено в скором дефолте России. Читайте также о том, как Россия собирается обходить запрет на торговлю нефтью.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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