Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Расплата за войну! Пять стран перестали обслуживать корабли под флагом РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 апреля, 16:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Администрации портов несут ответственность за выполнение этих правил.
Кораблям под флагом РФ запретили заходить в морские порты
Кораблям под флагом РФ запретили заходить в морские порты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В рамках новых санкций проти Российской Федерации за нападение на Украину, с 17 апреля морские порты Италия, Бельгии, Эстоним, Болгарим и Румынии не будут обслуживать коммерческие корабли под флагом странны-агрессора.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Реклама

"Портовый бан распространяется на суда, которые после 24 февраля сменили флаг во избежание возможных запретов", – сказано в сообщении.

По информации Ермака, запрет касается тех кораблей, которые изменили свою российскую регистрацию на любое другое государство после начала вторжения России в Украину.

Эмбарго на нефть

Европейский Союз разрабатывет новый пакет санкций против РФ, который коснется банковского сектора РФ и энергоносителей. В частности, Европа планирует внедрить эмбарго на покупку российской нефти.

Реклама

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия работает над умными механизмами, которые позволят включить нефть в будущие санкционные пакеты.

Ранее мы рассказывали, что Джо Байден подписал два закона, вводящих новые санкции против России и Беларуси, и писали, что закупки российской нефти резко сократят.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять