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Нові санкції ЄС проти Росії зачеплять "Сбербанк" і нафту — чи зупинять вони Путіна

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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17 квітня, 10:23
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У Європейському союзі вигадали "розумні механізми", щоб звістки замкнено на торгівлю російською нафтою
У ЄС розповіли, якими будуть нові санкції проти РФ
У ЄС розповіли, якими будуть нові санкції проти РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і серйозних санкцій проти країни-агресора, у світі різко скоротилася кількість покупців нафти з РФ. Наразі ж заборону на купівлю російського чорного золота готує Європейський Союз.

Про це повідомляє видання Reuters .

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Так. за словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, санкції будуть накладені на російський "Сбербанк" та на покупку російської нафти.

"Ми дивимося далі на банківський сектор, особливо на "Сбербанк". На його частку припадає 37% російського банківського сектора. І, звісно, є питання енергетики", – Розповіла вона.

Чиновниця уточнила, що Єврокомісія працює над "розумними механізмами", які дозволять включити нафту до майбутніх санкційних пакетів.

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Відмова від ресурсів РФ

Вже відомо, що співпраця з Росією припинять нафтові компанії BP, Shell та Exxon Mobil. Заборону на торгівлю енергоносіями з РФ на законодавчому рівні запровадили США.

Тим часом, міністр енергетики України Герман Галущенко відзначив, що Європа споживає чимало вугілля, нафти та блакитного палива з РФ. Так, минулого року РФ отримала від ЄС майже 90 млрд. євро за енергоносії.

Раніше "Сьогодні" писали про найбільшу нафтову корпорацію Індії, яка відмовилася від співпраці з РФ, і розповідали про нові закони у США, які вводять нові санкції проти Росії та Білорусі.

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