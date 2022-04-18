Санкції серйозно вдарили по РФ: Шмигаль розповів, коли чекати на дефолт агресора

Але західні партнери України повинні й надалі чинити тиск на Росію.

Дефолт Росії неминучий / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія через вторгнення в Україну та західні санкції опинилася на порозі першого за сторіччя зовнішнього дефолту, з кожним тижнем – дедалі ближче.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму зверненні у понеділок, 18 квітня.

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"Порти всіх країн ЄС призупинили обслуговування російських кораблів. Також країни Європейського Союзу нарешті починають обговорення нафтового ембарго і посилення санкцій проти "Сбербанку". Ці рішення потрібні якнайшвидше. Ці рішення допоможуть зупинити війну. Дефолт Росії стає питанням вже не місяців, а тижнів", – сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що влада щодня спілкується з партнерами і нагадує про важливість продовжувати тиснути на Росію, щоб змусити відмовитися від війни.

"І я впевнений, що цей економічний та фінансовий тиск продовжиться", – додав Денис Шмигаль.

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Російські кораблі під забороною в Єпрові

З 17 квітня у морських портах Італії, Бельгії, Естонії, Болгарії та Румунії більше не прийматимуть на обслуговування комерційні з триколором РФ.

Як заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, до європейських портів не зможуть заходити ті кораблі, які змінили свою російську реєстрацію на будь-яку іншу державу після початку вторгнення Росії до України.

Раніше редакція "Сегодня" розповідала, що Євросоюз, схоже, таки запровадить ембарго на нафту з Російської Федерації, і писала як у Єврокомісії вдалося зіпсувати плани Путіна з газу.