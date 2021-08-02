Русский
$ 26,82
31,89
  1. Новини економіки
  2. Економіка

"Північний потік – 2": в Німеччині знайшли спосіб відповісти РФ у випадку агресії

2 серпня 2021 14:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Замість прямого удару по газовому зв'язку з Росією в Німеччині планують діяти більш складним чином

У Німеччині вирішили діяти на Росію за допомогою санкцій. Колаж: "Сьогодні"

У Німеччині вирішили діяти на Росію за допомогою санкцій. Колаж: "Сьогодні"

Німеччина не планує планує зупиняти прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-2". У випадку агресивних дій РФ Німеччина має намір вибрати більш складний шлях для відповідних заходів.

Реклама

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, так в Німеччині планують діяти замість прямого удару по газовій зв'язку з Росією. У той же час проєкт "Північний потік-2" підтримує весь політичний спектр Німеччини, крім партії "Союз 90/Зелені".

Як заявив кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет, якщо Росія буде використовувати проти України газопровід "Північний потік – 2", Німеччина ініціює санкції на рівні Європейського Союзу.

Допомога Україні

Після запуску магістрального газопроводу "Північний потік – 2", який будується з Росії до Німеччини, Україні можуть надати допомогу.

В тренді
Скільки українці заплатять за газ в серпні: постачальники оприлюднили тарифи
Опубліковані серпневі ціни на газ. Колаж "Сьогодні"
Реклама

Які варіанти допомоги розглядають Німеччина і США:

  • посилення енергетичної безпеки України шляхом інвестування в будівництво нових електростанцій;
  • нарощування закупівель газу в Україні;
  • введення механізму, який при необхідності зможе зупинити роботу "Північного потоку – 2" в разі тиску на Україну.

Раніше адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва. В Офісі президента спокійно поставилися до цих чуток, оскільки це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського в США.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більшеЕкономіка
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
До пенсій додадуть по 400 гривень: хто і коли отримає доплати
До пенсій додадуть по 400 гривень: хто і коли отримає доплатиЕкономіка
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти