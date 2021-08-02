"Північний потік – 2": в Німеччині знайшли спосіб відповісти РФ у випадку агресії

Замість прямого удару по газовому зв'язку з Росією в Німеччині планують діяти більш складним чином

У Німеччині вирішили діяти на Росію за допомогою санкцій. Колаж: "Сьогодні"

Німеччина не планує планує зупиняти прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-2". У випадку агресивних дій РФ Німеччина має намір вибрати більш складний шлях для відповідних заходів.

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Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, так в Німеччині планують діяти замість прямого удару по газовій зв'язку з Росією. У той же час проєкт "Північний потік-2" підтримує весь політичний спектр Німеччини, крім партії "Союз 90/Зелені".

Як заявив кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет, якщо Росія буде використовувати проти України газопровід "Північний потік – 2", Німеччина ініціює санкції на рівні Європейського Союзу.

Допомога Україні

Після запуску магістрального газопроводу "Північний потік – 2", який будується з Росії до Німеччини, Україні можуть надати допомогу.

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Які варіанти допомоги розглядають Німеччина і США:

посилення енергетичної безпеки України шляхом інвестування в будівництво нових електростанцій;

нарощування закупівель газу в Україні;

введення механізму, який при необхідності зможе зупинити роботу "Північного потоку – 2" в разі тиску на Україну.

Раніше адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва. В Офісі президента спокійно поставилися до цих чуток, оскільки це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського в США.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":