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Газ в обхід України через "Північний потік – 2" пустять вже в цьому році – OMV

28 липня 2021 13:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Будівництво російського газопроводу наближається до завершення, але проекту ще належить пройти сертифікацію в Європі

"Північний потік - 2" готують до запуску

"Північний потік - 2" готують до запуску / Фото: Getty Images, Сьогодні

Газопровід "Північний потік – 2", угоди про який досягли США і Німеччина, буде добудований вже в серпні-2021, а перший пуск газу по "трубі" можливий вже до кінця року.

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Про це заявив глава австрійської компанії OMV, яка бере участь у проекті, Райнер Зеле, передають російські ЗМІ.

"Голова компанії (Оператора "Північного потоку – 2" Nord Stream 2 AG. – Ред.) сказав, що будівельні роботи будуть завершені в кінці серпня. Так що ми віримо, що газ може бути пущений в цьому році", – заявив Зеле під час пресконференції.

Будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще коло 2-3 місяців потрібно на тести і сертифікацію, роботи по першій нитці в цьому напрямку вже розпочато.

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Скільки "труби" вже побудували

  • "Північний потік – 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік. Зараз проєкт готовий на 98%.
  • Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу.
  • До завершення другої нитки, як заявляють в РФ, залишається близько 70 км.

Нагадаємо, угоду про "Північний потік – 2" викликало багато питань в Україні. МЗС сумнівається, що домовленості США і Німеччини здатні захистити від російського свавілля. При цьому Україна вже направила ноти Єврокомісії і Німеччини через "Північного потоку – 2", і Німеччина погодилася на проведення консультацій.

  • Угода США і Німеччини передбачає, що німецька сторона вживатиме заходів, якщо Росія використовує постачання енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або зробить агресивні дії проти України.
  • Позиція української сторони полягає в тому, що російський газопровід загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС.
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Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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