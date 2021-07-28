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Газ в обход Украины через "Северный поток – 2" пустят уже в этом году – OMV

28 июля 2021 13:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Строительство российского газопровода близится к завершению, но проекту еще предстоит пройти сертификацию в Европе

"Северный поток - 2" готовят к запуску

"Северный поток - 2" готовят к запуску / Фото: Getty Images, Сегодня

Газопровод "Северный поток – 2", соглашения о котором достигли США и Германия, будет достроен уже в августе-2021, а первый пуск газа по "трубе" возможен уже до конца года.

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Об этом заявил глава австрийской компании OMV, которая участвует в проекте, Райнер Зеле, передают российские СМИ.

"Глава компании (оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG. – Ред.) сказал, что строительные работы будут завершены в конце августа. Так что мы верим, что газ может быть пущен в этом году", – заявил Зеле во время пресс-конференции.

Строители "Северного потока – 2" считают, что еще коло 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты.

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Сколько "трубы" уже построили

  • "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 98%.
  • Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода.
  • До завершения второй нитки, как заявляют в РФ, остается порядка 70 км.

Напомним, соглашение о "Северном потоке – 2" вызвало много вопросов в Украине. МИД сомневается, что договоренности США и Германии способны защитить от российского произвола. При этом Украина уже направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2", и Германия согласилась на проведение консультаций.

  • Соглашение США и Германии предусматривает, что немецкая сторона будет принимать меры, если Россия использует поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны или предпримет агрессивные действия против Украины.
  • Позиция украинской стороны заключается в том, что российский газопровод угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.
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Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":

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