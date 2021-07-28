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Німеччина погодилася на переговори з Україною про "Північний потік – 2"

28 липня 2021 12:47

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У німецькому зовнішньополітичному відомстві врахували вимогe Києва провести консультації після того, як ФРН і США досягли угоди

Німеччина готова обговорювати "Північний потік - 2"

Німеччина готова обговорювати "Північний потік - 2" / Фото: AFP

Німеччина готова провести консультації про "Північний потік – 2", які ініціювала Україна. Готовність Берліна почати переговори підтвердив уповноважений МЗС ФРН з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Маттіас Люттенберг на зустрічі із заступником голови Офісу президента Ігорем Жовквою.

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Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

При цьому Жовква розповів Люттенбергу про "гострі загрози безпеці як для нашої держави, так і для всієї Європи", які несе в собі проєкт "Північний потік – 2".

"Уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо "Північного потоку – 2", – йдеться в повідомленні.

Чому Україні потрібні консультації

США і Німеччина досягли домовленостей з стосовно газопроводу "Північний потік – 2" 21 липня. Ця угода передбачає, що:

  • німецька сторона "буде вживати заходів", якщо Росія використовує постачання енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або зробить агресивні дії проти України;
  • Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дозволити Україні продовжити угоду про транзит газу з Росією на строк до десяти років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше 1 вересня.
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Позиція української сторони полягає в тому, що російський газопровід загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС. МЗС також сумнівається, що такі домовленості США і Німеччини здатні захистити від російського свавілля.

Саме тому МЗС України відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію з ЄС ініціював консультації з Єврокомісією і ФРН з стосовно "Північного потоку – 2" і направив відповідні ноти в Брюссель і Берлін.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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