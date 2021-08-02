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"Северный поток – 2": в Германии нашли способ ответить РФ в случае агрессии

2 августа 2021 14:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вместо прямого удара по газовой связи с Россией в Германии планируют действовать более сложным образом

В Германии решили действовать на Россию с помощью санкций. Коллаж: "Сегодня"

В Германии решили действовать на Россию с помощью санкций. Коллаж: "Сегодня"

Германия не планирует планирует останавливать прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2". В случае агрессивных действий РФ Германия намерена выбрать более сложный путь для ответных мер.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников издания, так в Германии планируют действовать вместо прямого удара по газовой связи с Россией. В то же время проект "Северный поток-2" поддерживает весь политический спектр Германии, кроме партии "Союз 90/Зеленые".

Как заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет, если Россия будет использовать против Украины газопровод "Северный поток – 2", Германия инициирует санкции на уровне Европейского Союза.

Помощь Украине

После запуска магистрального газопровода "Северный поток – 2", который строится из России в Германию, Украине могут предоставить помощь.

В тренде
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Какие варианты помощи рассматривают Германия и США:

  • усиление энергетической безопасности Украины путем инвестирования в строительство новых электростанций;
  • наращивание закупок газа в Украине;
  • введение механизма, который при необходимости сможет остановить работу "Северного потока – 2" в случае давления на Украину.

Ранее администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева. В Офисе президента спокойно отнеслись к этим слухам, поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в США.

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":

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