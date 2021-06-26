Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тиждень

Президент України затвердив кілька санкційних списків, в які потрапили російські банки, авіаперевізники та олігархи, "Нафтогаз" на 10% підвищив ціну на газ

Ціна на газ зросла, Зеленський ввів санкції, пенсії підвищать. Колаж: "Сьогодні"

Протягом тижня Пенсійний фонд нагадав про графік підвищення пенсій, Кабмін розповів, як будуть рости тарифи, президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Росії, Сенат США підготував закон проти "Північного потоку – 2", а "Нафтогаз" підняв ціну на блакитне паливо.

Коли зростуть пенсії в 2021 році

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Графік перерахунку пенсій 2021. Щоб збільшити зображення, нажміть на нього / Фото: ПФУ

У вівторок, 22 червня, Пенсійний фонд опублікував графік підвищення пенсій, які відбулися і ще відбудуться в 2021 році. Всього за рік заплановано шість перерахунків, три з них ще попереду – з 1 липня, з 1 жовтня і з 1 грудня. Йдеться про зростання виплат для різних категорій пенсіонерів.

Підвищення тарифів ЖКГ

Реклама Тепло і вода помітно подорожчають / Фото: Сьогодні, Shutterstock

У середу, 23 червня, Кабмін попередив, що наукраїнців чекає чергове подорожчання тарифів. Очікується, що до кінця 2021 року опалення і гаряча вода подорожчають на третину. З 2022 року підвищення тарифів сповільниться. Згідно з прогнозом уряду, зростання тарифів на гарячу воду і опалення буде таким:

на 33% (+/- 3 п.п.) в 2021 році;

на 6% (+/- 3 п.п.) у 2022 році;

на 5% (+/- 3 п.п.) в 2023 році;

на 5% (+/- 3 п.п.) в 2024 році.

Холодна вода, до слова, за тим же прогнозом, зросте в ціні на 20% за рік.

Санкції Зеленського проти РФ

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У четвер, 24 червня, президент України Володимир Зеленський підписав три укази про введення санкцій. У санкційні списки потрапили десятки російських банків, російські компанії, велика кількість авіаперевізників, які літають до Криму, а також наближені до російського президента Володимира Путіна олігархи і чиновники.

Нові санкції проти "Північного потоку – 2"

За "брудні гроші" в "Північному потоці – 2" хочуть карати / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

У Сенаті США підготували законопроєкт, який допоможе боротися з "Північним потоком – 2". Документ передбачає санкції проти фізичних та юридичних осіб, які були замішані в корупції під час планування, будівництва і експлуатації "труби".

Нове подорожчання газу

Реклама Ціна в місячному тарифі в півтора рази вища, ніж в річному / Фото: Сьогодні

У п'ятницю, 25 червня , "Нафтогаз України" встановив тариф на газ на липень на рівні 13,13 грн за кубометр блакитного палива, що на 1,19 грн вище (близько 10%), ніж в попередньому місяці. Тариф підвищився через зростання цін на європейських ринках.

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