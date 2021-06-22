Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік

Поки в Кабміні прораховували зарплати, пенсії та зростання цін на три роки вперед, Пенсійний фонд України (ПФУ) вирішив нагадати про підвищеннях пенсій, який відбулися і ще відбудуться в 2021 році. Всього за рік буде шість перерахунків для різних категорій населення, три з них ще попереду.

Коли підвищать пенсії

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1 червня:

Зростання прожиткового мінімуму . Підвищується мінімальна пенсія за віком та доплату за понаднормативний стаж.

. Підвищується мінімальна пенсія за віком та доплату за понаднормативний стаж. Доплати. До пенсій, призначених до 31 грудня 2020 року, які ще не перераховували в 2021 році, додаючи по 100 гривень.

1 жовтня:

Виплати за віком. Пенсіонери у віці 75-80 років почнуть отримувати доплату в розмірі 400 гривень. Також встановлюється розмір мінімальної пенсійної виплати в 2500 гривень.

1 грудня:

Зростання прожиткового мінімуму . Підвищується мінімальна пенсія за віком та доплату за понаднормативний стаж. Також зростуть розміри надбавок.

. Підвищується мінімальна пенсія за віком та доплату за понаднормативний стаж. Також зростуть розміри надбавок. Зростання мінімальної зарплати. Мінімальна пенсія 65-річним підвищиться до 2600 гривень.

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Коли вже підвищили пенсії

1 січня через зростання мінімальної зарплати мінімальна пенсія 65-річним зросла до 2400 гривень.

через зростання мінімальної зарплати мінімальна пенсія 65-річним зросла до 2400 гривень. 1 березня була проведена щорічна індексація. Показник середньої зарплати, з урахуванням якого розраховується пенсія, підвищений на 11%. Пенсії зросли мінімум на 100 гривень. також з 1 березня збільшений до 2200 гривень мінімальний розмір пенсії для чоловіків зі стажем 35 років і жінок зі стажем 30 років.

була проведена щорічна індексація. Показник середньої зарплати, з урахуванням якого розраховується пенсія, підвищений на 11%. Пенсії зросли мінімум на 100 гривень. також з 1 березня збільшений до 2200 гривень мінімальний розмір пенсії для чоловіків зі стажем 35 років і жінок зі стажем 30 років. 1 квітня проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

Нагадаємо, також з 10 червня набув чинності закон про електронні трудових книжках, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. І тепер при наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періодах трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа