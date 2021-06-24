Санкції за брудні гроші. У США погодили новий закон проти "Північного потоку – 2"

Документ важливий для України відразу в трьох аспектах і допоможе боротися з російським проєктом, вважає керівництво "Нафтогазу"

За "брудні гроші" в "Північному потоці - 2" хочуть карати / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США одноголосно підтримав законопроєкт, який допоможе боротися з "Північним потоком – 2". Документ передбачає санкції проти фізичних та юридичних осіб, які були замішані в корупції під час планування, будівництва і експлуатації "труби". Очікується, що Сенат і Палата представників США проголосують за цей законопроєкт найближчим часом.

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Про це повідомив голова "Нафтогазу України" Юрій Вітренко.

"Держсекретар за погодженням з міністром фінансів [США] на постійній основі здійснюватиме оцінку і буде звітувати про наявність корупційних схем, а також про іноземних осіб, які залучені до корупційних дій – з метою потенційного накладання санкцій", – пояснив Вітренко.

За його словами, цей закон важливий для України в кількох аспектах:

Він показує, що позиція Конгресу США стосовно "Північного потоку – 2" не змінилася, незважаючи на відмову США ввести нові санкції проти газопроводу.

проти газопроводу. Поправку проти "Північного потоку – 2" підтримали сенатори і з демократичного, і з республіканського табору.

Цей закон може стати інструментом протидії "брудним грошам" в проєкті газопроводу. Відстежувати "брудні гроші" будуть у рамках Акту Магнітського.

"Варто згадати скандальний звіт незалежних аналітиків Sberbank CIB у 2018 році, які зробили висновок, що головними вигодонабувачами будівництва трьох експортних російських трубопроводів – "Сила Сибіру", "Північний потік – 2" і "Турецький потік" – є не його акціонери, а підрядники, серед яких "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга і "Стройтранснефтегаз" (близько 50% належить Геннадію Тимченку та його сім'ї)", – додав Вітренко.

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий. Пізніше в Держдепі уточнили, що все одно не схвалюють проєкт, і заявили, що США продовжать "вживати заходів" стосовно осіб і компаній, що беруть участь в реалізації проєкту "Північний потік – 2".

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Правда, метою Штатів є не зупинка "Північного потоку – 2" як така. Держдеп хоче перешкодити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу стосовно України або будь-якої іншої країни".

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В Україні очікувано не підтримали таке рішення адміністрації президента США. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реалізація російського проєкту "Північний потік – 2" означатиме поразку американської дипломатії.

А в ЄС спростували заяви президента РФ Володимира Путіна, що Росія нібито добудувала першу нитку "Північного потоку – 2" всупереч санкціям і обмеженням: