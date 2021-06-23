Гаряча вода та опалення в Україні подорожчають на третину – прогноз Кабміну

Подорожчання комуналки перестане бути настільки стрімким вже в наступному році, вважають в уряді

Опалення та гаряча вода для українців подорожчають на третину до кінця 2021 року. Про це свідчать розрахунки уряду по соціально-економічного розвитку України до 2024 року. З 2022 року підвищення тарифів сповільниться, вважають в Кабміні.

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Прогнозується, що зростання тарифів на гарячу воду і опалення в найближчі роки буде таким:

на 33% (+/- 3 п.п.) в 2021 році;

на 6% (+/- 3 п.п.) у 2022 році;

на 5% (+/- 3 п.п.) в 2023 році;

на 5% (+/- 3 п.п.) в 2024 році.

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Крім того, Кабмін очікує зростання тарифів на холодне водопостачання і водовідведення:

на 20% (+/- 5 п.п.) в 2021 році;

на 11% (+/- 5 п.п.) у 2022 році;

на 5% (+/- 5 п.п.) в 2023 році;

на 5% (+/- 5 п.п.) в 2024 році.

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Нагадаємо, заборгованість українців за комунальні послуги вже перевищує 80 млрд гривень. При цьому до весни 2021 року люди стали краще платити за комуналку. От тільки обсягу боргів у цілому це, на жаль, не зменшило.