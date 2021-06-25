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Газ для населення подорожчав ще на 10%: "Нафтогаз" оголосив місячний тариф на липень

25 червня 2021 11:59

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вартість блакитного палива для побутових споживачів в річному тарифі не змінилася – знизити її знову не вдалося

Місячна ціна газу для населення у "Нафтогазу України", яка вже в червні виявилася в 1,5 рази вищою за річну, в липні зросте ще сильніше. Газопостачальна компанія встановила тариф на рівні 13,13 грн за кубометр блакитного палива, що на 1,19 грн вище (близько 10%), ніж в попередньому місяці. Тариф підвищився через зростання цін на європейських ринках.

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Важливо пам'ятати, що основна маса споживачів знаходиться на річному тарифному плані "Фіксований". Місячний тариф встановлюється тільки для тих, хто сам про це попросив та для тих, для кого "Нафтогаз" є "постачальником останньої надії". Річний тариф для клієнтів "Нафтогазу України" в липні лишився на рівні 7,96 грн за кубометр.

Тарифи "Нафтогазу" для населення

Крім річного тарифу, який вже виправдав себе, "Нафтогаз" займається розробкою і впровадженням трирічного тарифного плану на газ для побутових споживачів. У Кабінеті міністрів розраховують, що такий підхід допоможе здешевити газ для українців.

Нагадаємо, з 1 травня побутових споживачів в Україні перевели на річні тарифи на газ. Ще в кінці квітня "Нафтогаз" і інші постачальники оприлюднили ціни відразу на рік – до 30 квітня 2022 року. Газзбути при цьому все одно зобов'язані публікувати прайси щомісяця, адже вони не мають права тільки підвищувати ціну протягом року, а ось знижувати тариф можна.

Правда, через ситуацію на європейському ринку газу, знизити річний тариф у постачальників поки так і не вийшло. В середньому ціни на газ в Європі на початок червня досягали 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше 270 доларів за тисячу кубометрів. Європейські ціни на газ в цілому злетіли до максимальних за п'ять років значень, відзначають аналітики.

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"Не дивлячись на завершення опалювального сезону газ в Європі тільки дорожчає. На таку незвичайну для літа тенденцію впливають пожвавлення економіки, низькі запаси палива у сховищах, а також російський "Газпром", який штучно створює дефіцит газу на європейському ринку, обмежуючи обсяги поставок", – пояснювали раніше фахівці державного порталу ГазПравда .

А про те, як за останній рік зросла вартість комунальних послуг в Україні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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