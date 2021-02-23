Ринок пального: як санкції проти Медведчука вплинуть на ціни на заправках

Експерти пояснили, що відбувається з вартістю нафтопродуктів і дали прогнози до кінця зими

Пальне в Україні продовжує дорожчати , Хоча не так швидко, як два тижні тому. З 15 по 22 лютого вартість усіх видів нафтопродуктів підвищилася приблизно однаково: на 22-24 коп. /л.

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На ціни поки не вплинуло рішення Ради національної безпеки і оборони України про можливу націоналізацію нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс". Це може привести до припинення поставок дизпального в Україну по "трубі".

Нагадаємо: власників продуктопроводу пов'язують з оточенням народного депутата Віктора Медведчука (ОПЗЖ), проти якого РНБО ввів санкції. У ОПЗЖ заперечують, що депутат має до цього відношення.

Що буде з цінами на пальнедо кінця зими, в тому числі й через можливе зниження обсягів поставок дизпального через санкції, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і аналітик ринку зрідженого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

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Картина по областях виявилася строкатою. Наприклад, в Одеській бензини майже не подорожчали (+ 1-2 коп. / л), а ціни на ДП зросли відразу на 16 коп. / л. У Чернігівській всі види пального тепер коштують більше на 8 коп. / л, а в Луганській – на 45 коп. / л. У більшості областей ціни зросли на 15-30 коп. /л.

Найвищі ціни на бензин і ДП в Луганській області – 28,67 грн за літр бензину А-92, 28,78 грн – за літр ДП, 29,50 грн за літр А-95. Найдешевше заправитися можна в Сумській області: тут ціни нижчі за максимальні на 3,8-4 грн / л (див. Інфографіки).

Газ у більшості областей газ подорожчав у межах 20-30 коп. / л. Мінімальне зростання – 4 коп. / л (до 15,07 грн / л) – у Чернігівській області, це найнижча ціна на газ в Україні.

Максимальне зростання серед областей – 38 коп. / л (до 15,62 грн / л) в Одеській області. Найдорожчий газ в Луганській області – 15,65 грн / л.

У Києві газ подорожчав відразу на 92 коп. / л, але поки ціни на нього не найвищі – 15,37 грн / л.

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Розкид цін збільшився по бензинах і дизпальному і зменшився по автогазу. Па А-92 розкид становить 17,3% (4,22 грн / л), було 15,7%, по А-95 – 15,9% (4,05 грн / л), було 14,5, по дизелю – 15% (4,29 грн / л), було 13,9%, по автогазу – 3,8% (0,58 грн / л), було 6,3%.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 26,00 грн / л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 27,01 грн / л

Ціни на ДТ

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Середня ціна по Україні – 26,43 грн / л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,31 грн / л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що на нинішній рівень цін вплинули два фактори: стрімкий їх зростання в попередні два тижні і рішення РНБО про санкції.

Так Геннадій Рябцев зазначив: до середини лютого трейдери підняли ціни на бензин і дизель набагато більше, ніж того вимагали економічні передумови, тому в деяких мережах бензин вже почав дешевшати. Це вплинуло на темпи подорожчання в регіонах, але в цілому не змінило висхідний тренд: за тиждень середні ціни виросли як у всіх областях, так і по Україні. Лише в Києві А-92 подешевшав на 2 коп. /л, А-95 – на 20 коп. / л.

"Процес виразніше помітний у бензиновому сегменті, а ось дизельний поки вичікує через введення відомих санкцій", – аналізує Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн упевнений, що в умовах націоналізації трубопроводу продовження поставок буде неможливим. Але це поки не викликало і не викличе дефіциту дизпалива. За словами експерта, в останні три роки завантаження "труби" знижувалася, основною причиною стало введення влітку 2019 року спеціального мита в розмірі 4% на трубопровідні поставки російського дизпального. У підсумку, якщо в 2018 році імпорт через "ПрикарпатЗахідтранс" становив 1,98 млн т (30,5% ринку), то в 2020-му – 635 тис. Т (8,57%).

"Український ринок максимально диверсифікований, і замістити 50 тис. т трубопровідних поставок в місяць, які випали, буде нескладно. Це станеться як за рахунок переорієнтації трубопровідних обсягів на відвантаження залізницею, так і за рахунок резервів внутрішньої нафтопереробки і імпорту морем ", – стверджує Сергій Куюн.

За даними Артема Куюна, на ринку скрапленого газу зараз встановився паритет між пропозицією і попитом. Експерт зазначив, що на ринку досить ресурсу. Ціни в опті пішли вниз, нижче 24 000 долл / т, з них близько 1000 грн або 60 коп. / л була ажіотажна складова. Але ціни в роздробі поки високі: від 14,5 грн / л у дискаунтерів до 16 грн / л у відомих брендових мереж.

Що може змінитися за тиждень

Думки експертів збігаються: санкції не вплинуть на ціни на українському ринку. Інші фактори, такі як зростання цін на нафту і девальвація гривні також поки нівельовані.

Геннадій Рябцев очікує, що цього тижня середні ціни на бензини знизяться приблизно на 20 коп. / л. Вартість ДП залишиться стабільною, поки не з'ясується остаточно питання з санкціями. Але експерт не очікує, що в березні дизпальне подорожчає через його нестачу в зв'язку з санкціями.

Сергій Куюн не виключає незначного, в межах 1-1,5%, підвищення оптових цін на ДП в центральних і західних регіонах, де переважно розподілялося "трубопровідне" дизпаливо. Але роздріб може і не відреагувати.

"Швидше за все що в лютому-початку березня середні роздрібні ціни на бензин і дизпаливо залишаться стабільними", – говорить Сергій Куюн.

Артем Куюн прогнозує: ціни автогаз до кінця зими також зміняться мало.

"Потенціал зростання цін вичерпаний, але на ринку багато дорогого газу, і поки він не буде проданий, очікувати здешевлення не доводиться", – конкретизував Артем Куюн.

Про те, який зв'язок між цінами на нафту і вартістю пального, дивіться в сюжеті

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