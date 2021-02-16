Ринок пального: автогаз вже "золотий", чого очікувати далі

За тиждень літр скрапленого газу подорожчав більш ніж на гривню

Стрімке зростання цін на скраплений автогаз стало головною новиною минулого тижня на ринку пального. Вартість літра газу піднялася більш ніж на гривню, перевищивши 15 грн.

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З початку року газ подорожчав на 2,7 грн/л, або на 22%. Бензин і ДП за цей час зросли в ціні на 1,6 грн/л, або на 7%.

У чому причини такого значного підвищення цін, і як вони змінюватимуться в лютому, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

З 8 по 15 лютого середня ціна скрапленого газу зросла відразу на 1,13 грн/л, або до 15,08 грн/л. Але у найбільших брендових мереж газ коштує вже 15,5 грн/л і більше.

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У більшості областей газ подорожчав у межах 1,1-1,15 грн/л. Мінімальне зростання – 0,95 грн/л (до 14,83 грн/л) – у Сумській області, це найнижча ціна на газ в Україні серед областей. Максимальне зростання – 1,40 грн/л (до 15,03 грн/л) в Чернігівській області, де ще тиждень тому газ був найдешевший в країні. Найдорожчий газ в Луганській області – 15,37 грн/л.

Зауважимо, що співвідношення середньої вартості автогазу і бензину А-92 майже дійшло до мінімально рентабельного – 55% і становить 58%. Для розуміння: взимку витрата газу більше на 20-25%, ніж витрата бензину, залежно від того, яке ГБО встановлено на автомобілі.

Бензин і дизпальне подорожчали набагато менше – всього на 9-11 коп./л. Винятком став Київ: в столиці А-92 зріс у ціні на 58 коп./л, А-95 – на 37 коп./л, ДП – на 53 коп./л. Зате в Києві автогаз ще дешевший, ніж у Сумській області – 14,45 грн/л.

Найвищі ціни на бензин і ДП в Луганській області – 28,2-28,3 грн за літр бензину А-92 і ДП, 29 грн за літр А-95. За тиждень цінники на Луганщині не змінилися. Найдешевше заправитися можна в Сумській області: тут ціни нижчі за максимальні майже на 5 грн/л (див. інфографіки).

Розкид цін зменшився щодо бензинів і газу і збільшився щодо дизпального. Щодо А-92 розкид становить 15,7% (3,84 грн/л), було 16,1%, щодо А-95 – 14,5% (3,68 грн/л), було 14,8%, щодо дизеля – 13,9% (3,46 грн/л), було 13,8%, щодо автогазу – 6,3% (0,92 грн/л), було 6,6%.

Ціни на А-92

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Середня ціна по Україні – 25,78 грн/л.

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 26,79 грн/л.

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 26,19 грн/л.

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Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,08 грн/л.

Аналіз ситуації на ринку

Підвищення середніх цін експерти пояснюють тривалим зростанням цін на нафту.

Геннадій Рябцев уточнив: котирування нафти 15 лютого підвищилися до 62 доларів за барель, це на 3 долари більше, ніж тиждень тому (в грудні було 40 доларів).

"Значного зростання оптових цін на кордоні ще не було, але наші трейдери "спрацювали на випередження", – говорить Геннадій Рябцев. – Деякі підвищили роздрібні ціни на бензин і дизпальне на 50 коп./л і більше. Причому не тільки дискаунтери, а й великі брендові мережі-імпортери".

Сергій Куюн також говорить, що зростання котирувань на нафту підштовхує зростання цін на пальне.

"Ціни на нафту зросли за останні тижні через скорочення поставок, переважно з боку країн-учасниць ОПЕК і їх союзників, – роз'яснив Сергій Куюн. – Плюс успішне впровадження вакцини проти коронавірусу у всьому світі вселяє надії на швидке відновлення економіки. Деякі зарубіжні експерти вже прогнозують зростання цін на нафту до 70 доларів за барель. Це неминуче підвищить вартість пального, в тому числі в Україні".

За даними Артема Куюна, середня вартість скрапленого газу самовивозом з 5 по 12 лютого збільшилася на 1 280 грн/т і становила 24 970 грн/т.

Експерт зазначив, що подорожчання газу виявилося настільки значним через обмежені запасів у трейдерів і складні погодні умови, що вплинули на обсяги і графік доставки і розвантаження пального. Роздрібні ціни зростали весь тиждень, включаючи вихідні.

"За 12-15 лютого, середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 15 коп./л, до 15,08 грн, – говорить Артем Куюн. – У мережі WOG продукт подорожчав на 30 коп./л, до 15,78 грн/л. На 40 коп./л, до 14,85 грн/л, підняли ціни мережі AMIC, "Автотранс", "Prime" і "Авантаж 7". Glusco, UPG і Mango підняли ціни на 20 коп. /л, до 14,92 грн/л, 14,85 грн/л і 14,89 грн/л відповідно. Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, BVS, Chipo, SUN OIL і Motto, збільшили цифри цінників на автогаз на 10-25 коп. /л".

Що може змінитися за тиждень

Думки експертів збігаються: ціни підвищуватимуться й далі на всі види пального.

"Зараз явно "розганяється" висхідний тренд цін на нафту, що може призвести до зростання роздрібних цін на пальне ще на 50 коп./л і більше протягом поточного тижня, або майже до 30 грн/л бензину А-95. А в брендових мережах і більше", – прогнозує Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн також говорить, що за підсумками лютого в Україні сформується потенціал для зростання цін на бензин і дизпальне, рівний 1 грн/л. Але цього тижня експерт очікує лише коригування цінників в окремих мережах.

"Одна надія на "бодяжників", які охопили вже близько 20% ринку і не дозволяють легальним трейдерам занадто підвищувати ціни, особливо в глибинці, інакше ті втратять клієнтів, – іронізує Сергій Куюн. – В умовах карантину влада ослабила боротьбу з нелегалами, і вони знову активізувалися. І стали реальним фактором стримування цін на ринку".

Сергій Куюн дав пораду водіям: орієнтуватися на ціни нелегалів, але заправлятися якісним пальним на офіційних заправках. Бо "економія" може обернутися збитками – доведеться ремонтувати паливну систему автомобіля.

Артем Куюн прогнозує: автогаз цього тижня продовжить дорожчати.

"Середня по ринку економічно обґрунтована ціна газу – 15,5 грн/л: у дискаунтерів – 15 грн, у великих брендів – 16 грн, – підрахував Артем Куюн. – Як бачимо, потенціал для зростання ще є. Але не факт, що він буде повністю реалізований цього тижня. Можливо, ціни зростуть до кінця лютого".

Причин для здешевлення автогазу Артем Куюн поки не бачить.

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