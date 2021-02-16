В Україні злетіли ціни на бензин і автогаз: чому дорожчає пальне

Бензин і дизпальне в Україні подорожчали на 9-11 коп./л за тиждень, а газ – і зовсім на 1,13 грн/л. Підвищення середніх цін опитані сайтом "Сьогодні" експерти пояснюють зростанням цін на нафту.

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Так, 15 лютого котирування Brent підвищилися до 63 доларів за барель, це на 4 долари більше, ніж тиждень тому, а в грудні було і зовсім 40 доларів. При цьому вартість нафтопродуктів на кордоні України ще не підскочила – комерсанти спрацювали на випередження:

"Деякі підвищили роздрібні ціни на бензин і дизпальне на 50 коп./л і більше. Причому не тільки дискаунтери, а й великі брендові мережі-імпортери", – говорить заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

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А подорожчання газу виявилося настільки значним через обмежені запасів у трейдерів і складні погодні умови. Це вплинуло на обсяги і графік доставки і розвантаження пального.

Нафти, до речі, пророкують зростання цін до 70 доларів за барель. Тобто пальне в Україні неминуче дорожчатиме, впевнений директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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А про те, що буде з цінами на заправках найближчим часом, дізнавайтеся на сайті "Сьогодні" – "Ринок пального: автогаз вже "золотий", чого очікувати далі".

Чому ще дорожчає пальне? Дивіться наш новий формат "Битва аргументів", дуель експертів ринку:

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