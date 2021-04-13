Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше

"Сегодня" уточнив поточні ціни на пальне у регіонах, а також склав прогноз цін до кінця квітня

В Україні продовжує дешевшати бензин, за минулий тиждень ціни на нього знизили практично всі трейдери. Ціни на дизпальне і автогаз поки стабільні. Але, схоже, що це останні спокійні дні.

Реклама

Про те, що станеться з цінами на пальне за найближчий тиждень, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Читайте також: В Україні оголосили війну нелегальним АЗС, але водії не помітили зниження цін

Що змінилося за тиждень

На минулому тижні ціни на бензин продовжували знижуватися, в окремих мережах вони опустилися на 1,5 грн/л. Йдеться про брендові мережі-імпортери, які, як і більшість трейдерів, підписали меморандум із Кабміном про обмеження роздрібних цін. Суть домовленостей у тому, що роздрібна вартість бензину в квітні не перевищить 30 грн/л. А Кабмін посилить боротьбу з нелегальними продавцями пального, ціни у яких – за рахунок несплати податків – нижчі на 5-6 грн/л, ніж у офіціалів.

В середньому по Україні бензин А-92 подешевшав на 7 коп./л – до 27,71 грн/л, А-95 – на 10 коп./л, до 28,58 грн/л. На дизпаливо і газ ціни змінилися в межах статистичної похибки: на 1-2 коп./л.

Реклама

Найбільше бензин подешевшав у Луганській області: А-92 – на 55 коп./л, А-95 – на 76 коп./л. У Донецькій області також було помітне зниження – на 38 і 55 коп./л відповідно. На 22 коп./л упали ціни на бензини в Києві. Решта областей далеко відстали: в 15-ти ціни знизилися на 2-13 коп./л, в семи – не змінилися.

Найдорожчий бензин А-95 і дизпальне тепер у Києві – 30,24 грн/л та 29,77 грн/л відповідно.

Серед областей максимальні ціни на бензин і ДП зберігаються в Луганській області: 29,09 грн за літр А-92, 29,67 грн за літр А-95, 29,50 грн за літр ДП. Як і раніше, найнижчі ціни на бензини в Сумській області: літр А-92 коштує 26,96 грн, літр А-95 – 27,94 грн. Дизпальне, як і раніше, найдешевше в Харківській області – 27,33 грн/л.

Середня ціна на автогаз знизилася на 1 коп./л, до 15,76 грн/л. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській області – 16,17 грн/л, найдешевший – в Чернігівській і Рівненській – 15,53 грн/л.

Розкид цін зменшився серед бензинів і не змінився на дизпаливо і автогаз. За А-92 розкид становить 7,9% (2,13 грн/л), було 9,6%, на А-95 – 6,2% (1,73 грн/л), було 8,6%, на дизель – 6,2% (2,15 грн/л), на автогаз – 4,2% (0,64 грн/л).

Реклама

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 27,71 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 28,58 грн/л

Ціни на ДП

Реклама

Середня ціна по Україні – 28,25 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,76 грн/л

Куди пропав бензин із АЗС

Поки пального на ринку достатньо, і ціни на нього йдуть вниз. Але в окремих мережах почалися перебої з продажем бензину в роздріб. Експерти вважають, що це побічно пов'язане з домовленостями, прописаними в меморандумі. Ймовірно продавці незадоволені зафіксованою в ньому максимальною ціною в 30 грн за літр і вирішили взагалі його поки що не продавати або відпускають обмеженими партіями.

Є й інша версія. За словами Геннадія Рябцева, нині почалися перевірки з боку податкової щодо правильності сплати податків, деякі легальні мережі тимчасово призупинили роботу своїх нафтобаз, щоб привести в порядок документацію.

"Очевидно, що відвантаження пального в роздріб із таких нафтобаз на час припинилася, тому бензин на АЗС продають тільки за безготівковим розрахунком і тільки юрособам. Але скоро продажі за готівку відновляться", – запевнив Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн говорить, що за минулий тиждень майже всі роздрібні мережі знизили ціни на бензини в межах 0,1-1,5 грн/л.

"Найбільше подешевшав бензин у таких мережах, як ОККО, WOG та "Паралель": А-92 – на 1 грн/л, А-95 – на 1,5 грн/л, – зазначив експерт. – У ОККО і WOG літр А-92 коштує 29,49 грн, у "Паралелі" – 29,30 грн, А-95 – 29,99 грн і 29,80 грн відповідно. Shell знизив ціну А-92 на 40 коп./л (до 27,97 грн/л), на А-95 на 80 коп./л (до 29,14 грн/л), KLO – на 10 коп./л (до 29,19 грн/л) і на 70 коп/л (до 29,49 грн/л) відповідно".

Та на ринку є трейдери, які не змінювали цінники. Так Socar (преміум-сегмент) продає бензин А-92, як і раніше, по 30,98 грн/л, бензин А-95 – по 31,98 грн/л. У "Авіас" (економ-сегмент) А-92 коштує 26,95 грн/л, А-95 – 27,95 грн/л.

Як роз'яснив Геннадій Рябцев, не всі трейдери приєдналися до меморандуму з Кабміном, тому ціни у них можуть бути вище 30 грн/л.

Артем Куюн зазначив, що на роздрібному ринку скрапленого газу за тиждень помітних змін не було. Але в гурті ціни значно зросли і дійшли до 25 000 грн/т. Тиждень тому максимальна ціна була 24 180 грн/т.

"Трейдери зазначають профіцит ресурсу на ринку, саме цей фактор не дає роздрібним цінам зростати далі, – роз'яснив Артем Куюн. – Раніше учасники ринку очікували, що залишок із березня буде спожито в перший тиждень квітня, і для компенсації втрачених обсягів "Роснафти" трейдери звернуться за більш дорогим спотовим ресурсом. Але рітейлери повідомляють про подальше падіння продажів, що може відстрочити прогнозований дефіцит".

Що може змінитися за тиждень

Експерти прогнозують, що ціни на цьому тижні залишаться стабільними. Але відзначають: це затишшя перед бурею – мова йде про ринок дизпального і автогазу. За їхніми розрахунками, бензину буде досить, а от на дизпальне і газ попит перевищуватиме пропозицію.

Сергій Куюн упевнений, що український ринок у травні відчує серйозний дефіцит ресурсу, незважаючи на те, що поки пального вистачає, і ціни на нього знизилися.

"Нещодавно підписаний меморандум між Кабміном і трейдерами зовсім не передбачає регулювання ринкових цін, – зазначив Сергій Куюн. – Головне, що він передбачає – це щотижневі консультації з поточних питань ринку. Створювати антикризовий штаб треба вже сьогодні. Якщо є можливість, треба привезти більше палива в квітні, коли навантаження на порти буде менше, ніж у піковому травні. Є хороший шанс підготуватися до цього шторму, а не, як зазвичай, потім гасити пожежу".

Артем Куюн також говорить, що до кінця тижня ціни на газ не зміняться, але до травня очікує їх підвищення.

"Маємо шанси пройти квітень без цінових сплесків, проте травень, швидше за все, ознаменується дефіцитом. Ймовірно, що обсяги "Роснафти" так і не приїдуть, а ресурс ключових постачальників – білоруських заводів і виробництва української газдобування – вже зрозуміло, що скоротиться внаслідок ремонтів. У цих умовах уникнути дефіциту і зростання цін на газ може не вийти", – вважає Артем Куюн.

Антимонопольний комітет наклав штраф у 4,7 млрд грн на одного з найбільших українських трейдерів за завищені ціни на пальне. Детальніше дивіться в сюжеті.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама