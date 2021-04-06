Ціни на паливо по регіонах – чому подешевшав бензин і подешевшають газ і дизель

Де вигідніше заправлятися і чого чекати від ринку пального найближчим часом

Квітня приніс українським автомобілістам хороші новини: ціни на бензин пішли вниз , Причому помітно, до того ж, в світі почала дешевшати нафта. Схоже, що позамежного стрибка цін на бензин чекати не варто. З діизпальним і газом ситуація складніша, може бути навіть їх дефіцит .

Реклама

Детальніше про те, що станеться з цінами в найближчий тиждень, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

З перших днів квітня почав дешевшати бензин, в середньому по країні ціни знизилися на А-92 на 25 коп. / л, на А-95 – на 36 коп. / л. На дизпаливо і газ ціни не змінилися. Найбільше бензин подешевшав в Івано-Франківській області: А-92 – на 51 коп. / л, А-95 – на 74 коп. / л. Найменше – в Сумській (де пальне і так найдешевше) – на символічні 3 коп. / л. На Сумщині. як і раніше, найнижчі ціни на бензини: літр А-92 коштує 27,04 грн, літр А-95 – 28,03 грн. В інших регіонах цінники на стелах стали нижче на 15-40 коп. / л для А-92 і на 25-60 коп. / л для А-95. Максимальні ціни на бензин і ДП зберігаються в Луганській області: 29,64 грн за літр А-92, 30,43 грн за літр А-95, 29,50 грн за літр ДП.

Ціни на ДП за тиждень не змінилися в більшості регіонів. У п'яти областях вони коливалися різноспрямовано в межах статистичної похибки: 1-5 коп. / л. Дизпальне, як і раніше, найдешевше в Харківській області – 27,33 грн / л.

Середня ціна на автогаз знизилася на 2 коп. / л, до 15,77 грн / л. Хоча, наприклад,у Донецькій області він подешевшав на 13 коп. / л, в Рівненській – на 10 коп. / л, ще в 13-ти областях – на 1-5 коп. / л. У дев'яти областях ціна не змінилася, але майже нульовий підсумковий баланс дав Київ за рахунок подорожчання на 41 коп. / л, до 15,96 грн / л. Найдорожчий газ як і раніше в Луганській області – 16,17 грн / л, найдешевший у Чернігівській – 15,53 грн / л.

Реклама

Із загальної тренда випав Київ: ціни за тиждень тут виросли на 0,5-1 грн / л за всіма видами палива. Хоча за 2-4 квітня бензин в столиці подешевшав у великих "брендів" на гривню і більше за літр, а 5-го квітня було відзначено зниження на 20 коп. / л і більше на інших АЗС, середні ціни по Києву поки вище, ніж тиждень тому.

Розкид цін зменшився по бензинах і не змінився за дизпаливо і автогаз. По А-92 розкид становить 9,6% (2,60 грн / л), було 10,3%, по А-95 – 8,6% (2,40 грн / л), було 9,6%, по дизелю – 6,2% (2,17 грн / л), по Автогаз – 4,2% (0,64 грн / л).

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 27,78 грн / л

Ціни на А-95

Реклама

Середня ціна по Україні – 28,68 грн / л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,27 грн / л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,77 грн / л

Реклама

Аналіз ситуації на ринку

Як інформував Сергій Куюн, великі мережі АЗС за 2-5 квітня знизили ціни на бензини.

"Коригування цін проведене в рамках підготовки до меморандуму між учасниками ринку і Кабміном, який був підписаний в понеділок, – пояснив Сергій Куюн. – На ОККО і WOG ціна бензину А-92 опустилася на 1 грн / л, до 29,49 грн / л, А-95 подешевшав на 1,5 грн / л, до 29,99 грн / л. У мережі KLO А-92 подешевшав на 10 коп. / л, до 29,19 грн / л, А-95 – до 29,49 грн / л (-70 коп. / л). На UPG бензини подешевшали на 40 коп. /л. Такі мережі як AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс" та Motto знизили ціни на бензини в межах 0,2-1 грн / л.

Геннадій Рябцев також говорить, що на зниження вартості бензину вплинуло підписання меморандуму між Кабміном і найбільшими трейдерами , об'єднаними в Нафтогазову асоціацію України (НАУ).

"Сторони домовилися встановити у квітні ціни на всі марки нафтопродуктів нижче 30 грн / л. Перевищення цього рівня можливе лише при різкій зміні кон'юнктури світового ринку ", – сказав експерт.

За умовами меморандуму, НАУ буде продовжувати популяризувати принципи прозорої конкуренції і сплати податків усіма учасниками ринку в повному обсязі, забезпечувати споживачів якісними нафтопродуктами за ринковими цінами.

У свою чергу, уряд вживе заходів з протидії нелегальному виробництву та обігу палива, створенню рівних умов для всіх учасників ринку, зокрема щодо сплати податків в повному обсязі, з контролю якості палива.

Сергій Куюн з обережністю оцінює ці домовленості.

"Тестовий період – квітень, з травня знову кожен сам по собі. Кабмін зобов'язався боротися з "тінню" і показати швидкий результат. Поки жоден міні-НПЗ не закритий, октанозбільшуючої розчинники як їхали – так і їдуть ", – аналізує експерт.

Артем Куюн зазначив, що на роздрібному ринку скрапленого газу за тиждень помітних змін не було. Але в опті вже почалося підвищення цін.

"Ціни скрапленого газу пішли вгору і 5 квітня на торгах склали 23700-24180 грн / т. Це на 660-2760 грн / т дорожче, ніж було на аукціонах 30-31 березня ", – конкретизував Артем Куюн.

Підвищення ціни газу в опті на 2760 грн / т, підвищує його вартість в роздробі на 1,5 грн / л.

Що може змінитися за тиждень

Геннадій Рябцев прогнозує на цьому тижні зниження роздрібної ціни бензину в середньому на 20 коп. / л, але в окремих мережах воно може бути і більшим.

"Зараз немає подій, які можуть вплинути на зміну спадного тренда вартості бензину, – каже Геннадій Рябцев. – Нафта дешевшає, країни ОПЕК домовилися про збільшення видобутку ".

Сергій Куюн не виключає, що ціни на бензин можуть знизитися ще в деяких мережах, тоді як дизпальне навряд чи подешевшає. Мало того, у другій половині квітня ринок може відчути брак дизпального, що підстьобне ціни.

"Не викликає сумнівів, що ринок доживає останні спокійні дні. Вони незабаром зміняться "ралі", кінця-краю якому не видно до кінця травня. Зупинка поставок "Роснефти" в квітні проб'є діру в балансі ринку ДП в обсязі 150-220 тис. т. При будь-якому із значень даного діапазону уникнути обмеженої пропозиції і зростання цін не вдасться. Чекаємо міцну турбулентність по дизелю і скрапленого газу ", – підсумував Сергій Куюн.

Артем Куюн очікує підвищення роздрібних цін на газ після 10-12 квітня. Причина – висока ймовірність нестачі ресурсу через зупинку поставок з РФ.

"Український ринок звернеться за спотовим (сьогодні на завтра) ресурсом на ринок, де сьогодні скраплений газ відчутно дорожчи, ніж у нас", – аналізує Артем Куюн.

У березні влада вже почала боротьбу з тіньовим ринком пального. Про перші успіхи дивіться в сюжеті.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама