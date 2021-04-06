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Залишилися останні спокійні дні: українцям пророкують дефіцит дизеля й автогазу

6 квітня, 10:38

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Ціни на ці види пального будуть зростати, впевнені аналітики

На українських заправках вже помітно подешевшав бензин, і це не межа: вартість пального впаде ще на 20 коп. за літр. Протилежна ситуація склалася на ринку дизеля і автогазу. Ці види пального будуть тільки дорожчати, не виключений навіть дефіцит.

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Такі прогнози сайту "Сьогодні" надали аналітики ринку пального.

"Не викликає сумнівів, що ринок ДП доживає останні спокійні дні. Вони незабаром зміняться ралі, кінця-краю якому не видно до кінця травня. Зупинка поставок "Роснафти" в квітні проб'є діру в балансі ринку ДТ в обсязі 150-220 тис. тонн. Уникнути обмеженої пропозиції та зростання цін не вдасться. Чекаємо міцну турбулентність з дизелю і скрапленого газу", – вважає директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн уточнює: підвищення роздрібних цін на газ очікується після 10-12 квітня. Причина та ж, що і з дизелем – висока ймовірність дефіциту через зупинку поставок з РФ.

Нагадаємо, раніше в Україні почали боротьбу з тіньовим ринком пального. Про перші успіхи дивіться в сюжеті:

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ціни бензин паливо дизель дефіцит АЗС заправка ціни на бензин скраплений газ пальне автогаз дизельное паливо

Джерело: Сьогодні

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