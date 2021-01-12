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Ринкова чи справедлива: що думають експерти про ціну газу для українців

12 січня, 20:45

Олександр Панченко , Ігор Тимофєєв

Зниження тарифів на "блакитне" паливо дозволить припинити протести невдоволених

Фахівці газового ринку по-різному оцінюють ініціативу уряду знизити ціну природного газу для населення, але згодні, що це – скасування закону про ринок газу і перехід до ручного регулювання тарифів.

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У коментарі сайту "Сьогодні" співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич заявив:

"Влада пропонує повернутися до регульованої в ручному режимі схеми ціноутворення, яка діяла до серпня 2020 року. Це суперечить нашим зобов'язанням у рамках Асоціації з ЄС. І може викликати у відповідь дії, наприклад, з боку МВФ".

Він нагадав, що нинішній т. в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, працюючи в "Нафтогазі", багато зробив, щоб почав працювати ринок вільного ціноутворення на газ. Нині у нього протилежна думка.

Читайте також: "Тарифи на газ мають бути справедливими": Зеленський доручив Кабміну вирішити газове питання

Ще більш жорстко висловився інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, ціна будь-якого товару має бути ринковою, а не "справедливою".

"Ціни не можуть бути справедливими, вони можуть бути тільки ринковими, особливо справедлива ціна з погляду споживача – нуль, – іронізує експерт. – Розмови про справедливі ціни – це популізм".

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Експерти не сподіваються, що завдяки заходам із боку Кабміну газ подешевшає до 5 грн/куб.м, як було рік тому.

"Не варто в лютому очікувати зниження цін на газ на 44%, про які згадував Вітренко. Максимум на 20%, або на 1,5-1,8 грн/куб. м", – каже Дмитро Марунич.

Але, на думку експерта, навіть цей захід дозволить припинити протести невдоволених.

І ще. Як пояснив Юрій Вітренко, ціна газу може змінитися тільки з лютого цього року. У січні доведеться платити за тими тарифами, які вже є. При цьому Вітренко зазначив, що "потрібно буде спокійно пояснити МВФ: йдеться саме про адекватні ринкові заходи, а не про відкат назад".

Нагадаємо, що Вітренко заявив: ціна газу для українців може знизитися на 44% при переході на нову формулу розрахунку тарифів.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті "Чи зміниться ціна на газ після протестів і заяви президента".

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газ зниження Юрій Вітренко ціна на газ Нафтогаз України Дмитро Марунич Сергій Фурса тариф на газ

Джерело: Сьогодні

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