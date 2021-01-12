Цифра дня. Ціну на газ в Україні можуть знизити на 44%

Ціна на газ для українців може знизитися на 44% при переході на нову формулу розрахунку тарифів. Такий перехід передбачає один з двох варіантів зміни ціни на газ для населення, а саме перехід з 1 лютого на формулу "хаб мінус".
Такі розрахунки оприлюднив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook. Пізніше Вітренко на нараді з депутатами фракції "Слуга народу" уточнив, що зниження складе 770 гривень.
"Йдеться про рівень ціни 5,36 тис. грн, тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні. Якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна в лютому збільшиться ще приблизно на 15%", – написав Вітренко.
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Він уточнив, що поки що ця пропозиція знаходиться на стадії обговорення. Наприклад, за його словами, в реалізації такого сценарію можуть бути "підводні камені", зокрема, юридичні обмеження або ризики маніпуляцій.
"Нам потрібно спокійно пояснити МВФ, що йдеться саме про адекватні ринкові заходи, а не про відкат назад", – вважає Вітренко.
Як відомо, з серпня 2020 року тарифи на газ для населення в Україні залежать від вартості палива на європейських ринках. Тому ціна на газ для українців змінюється кожен місяць, якщо не укладено договір з фіксованою ціною на рік.
На тлі протестів проти підвищення тарифів на газ для населення влада готує план щодо їх зниження. При цьому спотові ціни на газ в Європі вже підскочили до максимуму за два роки.
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