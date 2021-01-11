"Тарифи на газ мають бути справедливими": Зеленський доручив Кабміну вирішити газове питання

У Кабміні заявили, що готують системні рішення з вибудовування балансу на ринку енергії

Президент Володимир Зеленський провів нараду із представниками Кабінету міністрів стосовно підвищення тарифів на газ для населення. Глава держави доручив уряду терміново розв'язати це проблемне питання. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, пише "РБК-Україна".

Реклама

Участь у нараді брали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр соціальної політики Марина Лазебна, а також представники ОП.

"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", – наголосив президент.

У Кабміні на нараді з главою держави заявили, що готують системні рішення щодо вибудовування балансу на ринку енергії, а також представили попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення справедливої для споживача ціни.

В тренді Як працюють ринки в локдаун: правила

"Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу", - додали у пресслужбі ОП.

Реклама

Нагадаємо, у низці міст України вийшли на акції протесту проти підвищення тарифів на газ. Протестувальники перекривають траси та мітингують під будівлями органів влади.

Як писало "РБК-Україна", на "тарифні протести" відреагували у "Слузі народу". У монобільшості пообіцяли підготувати антикризовий план.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама