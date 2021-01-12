Чи зміниться ціна на газ після протестів і заяви президента

Сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, як будуть розвиватися події навколо тарифів на газ

В Україні не вщухають протести проти значного зростання ціни на природний газ для населення. Незадоволені ті, хто обігріває газом житло і при цьому не отримує субсидію, насамперед це мешканці сіл і невеликих міст. Влада вже заявила про те, що газ подешевшає. Але за рахунок чого, коли і на скільки насправді знизиться його вартість, поки неясно.

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Сайт "Сьогодні" розібрався, як можуть розвиватися події на "газовому фронті".

Що відбувається з цінами

Не секрет, що в опалювальний сезон газ дорожчає як у світі, так і в Україні. Днями спотова (сьогодні на завтра) ціна газу в Європі, звідки ми його імпортуємо, піднялася до максимуму з 28 грудня 2018 року. Вона підвищилася відразу на 10% за день, до 284 доларів за 1000 куб. м газу (8 грн/куб. м в перерахунку). Це без урахування транспортування та "інтересу" постачальників і продавців.

Зростання ціни пов'язание з прогнозом серйозного похолодання в Європі. Експерти очікують, що незабаром ціна буде вище 300 доларів.

В Україні тарифи на газ для населення і підприємств комуненерго почали зростати з початком опалювального сезону. Якщо навесні і влітку 2020 року вартість кубометра з вартості у січні-лютому впала з 4,8-5 грн/куб./м майже вдвічі, то в листопаді, за даними Нацкомісії з регулювання енергетики та компослуг, газ подорожчав до 6,33-8, 96 грн/куб. м залежно від постачальника. У грудні тарифи практично не змінилися, а з січня зросли до 7,22-9,92 грн/куб. м, або на 11-14%.

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Плюс споживачі повинні сплатити ще доставку газу – від 42 копійок до 3,06 грн за куб. м залежно від постачальника.

Чому люди протестують

Очевидно, що таке зростання цін вдарить насамперед по тих, хто обігріває свої будинки газом і при цьому не отримує субсидію. Таких в Україні оціночно близько 3 млн домогосподарств. Переважно це жителі сіл і приватного сектору в невеликих містах.

За нормами, на обігрів середньостатистичного утепленого будинку (опалювальна площа 100 кв. м) необхідно 400 куб. м газу на місяць. Навіть за найнижчою ціною це понад 3000 грн щомісяця. Зауважимо, що рік тому треба було сплатити приблизно на 40% менше, або близько 1800 грн/міс. З огляду на те, що через епідемію, вірус, карантин і проблем в економіці доходи більшості українців різко впали, невдоволення людей таким зростанням цін можна пояснити. Але наскільки воно обґрунтоване?

Що каже влада

Після перших масових протестів президент Володимир Зеленський розпорядився знизити ціну газу до "справедливої".

"Тарифи на газ для населення повинні бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умов та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", – сказав президент.

Судячи із заяв в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка (колишній топ-чиновник "Нафтогазу"), влада впевнена, що українські приватні постачальники газу, яких налічується близько півсотні, безпідставно завищили ціну газу для населення.

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Вітренко повідомив: за даними моніторингу Кабміну, ціна у приватних постачальників газу на 33% вища, ніж у державного "Нафтогазу" (7,22 грн/куб. м без урахування вартості доставки споживачам). Але таких постачальників 89% ринку, підкреслив в. о. міністра. При цьому він визнав, що ціна "Нафтогазу" також "не зовсім ринкова".

Очевидно тому, що "Нафтогаз" продає не тільки імпортований газ, а й газ українського видобутку, собівартість якого набагато нижча, ніж покупного. А також газ зі сховищ, закуплений влітку за ціною вдвічі нижчою за нинішню.

"За нашими розрахунками, мова йде про рівень ціни 5,36 тис. грн (або 5,36 грн/куб. м), тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні, – заявив Юрій Вітренко. – Якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна в лютому збільшиться ще приблизно на 15%".

На думку Вітренка, постачальники зможуть конкурувати, пропонуючи меншу націнку до цієї ціни. Споживачі зможуть так само вільно вибирати собі постачальника. При цьому, якщо вони не є "уразливими" споживачами (по суті, це все населення), то вони зможуть вибирати і контракти не з фіксованою на рік ціною, а будь-які інші контракти.

Що кажуть експерти

Фахівці газового ринку по-різному оцінюють ініціативу уряду знизити ціни на газ, але згодні, що це, по суті, скасування закону про ринок газу і перехід до ручного регулювання цін.

"Влада пропонує повернутися до регульованої в ручному режимі схеми ціноутворення, яка діяла до серпня 2020 року, – каже співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. – Це суперечить нашим зобов'язанням в рамках Асоціації з ЄС. І може викликати у відповідь дії, наприклад, з боку МВФ. Юрій Вітренко, працюючи в "Нафтогазі", багато зробив, щоб почав працювати ринок вільного ціноутворення на газ. Тепер у нього протилежна думка".

Ще більш жорстко висловився інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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За його словами, ціна будь-якого товару повинна бути ринковою, а не "справедливою".

"Ціни не можуть бути справедливими, вони можуть бути тільки ринковими, особливо справедлива ціна з точки зору споживача – нуль, – іронізує Сергій Фурса. – Розмови про справедливі ціни – це популізм".

Чого очікувати насправді

Експерти не сподіваються, що завдяки заходам з боку Кабміну газ подешевшає до 5 грн/куб. м, як було рік тому.

"Не варто в лютому очікувати зниження цін на газ на 44%, про які згадував Вітренко. Максимум на 20%, або на 1,5-1,8 грн/куб. м", – говорить Дмитро Марунич.

Але, на думку експерта, навіть цей захід дозволить припинити протести невдоволених.

І ще. Як пояснив Юрій Вітренко, ціна газу може змінитися тільки з лютого цього року. У січні доведеться платити за тими тарифами, які вже є. При цьому Вітренко зазначив, що "потрібно буде спокійно пояснити МВФ: мова йде саме про адекватні ринкові заходи, а не про відкат назад".

Про те, що думають українці стосовно зростання цін на природний газ, дивіться в сюжеті

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