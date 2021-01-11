В Україні готуються знизити тарифи на газ

На фоні протестів проти підвищення тарифів на газ для населення влада готує план для їхнього "істотного зниження". Таке завдання поставив президент Володимир Зеленський. Кабінет Міністрів уже готує "системні рішення" для вибудовування балансу на енергетичному ринку. Деталі поки невідомі.

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Попередній план представив т. в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на нараді під головуванням Зеленського, повідомляє Офіс президента.

"Тарифи на газ для населення повинні бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", – сказав Зеленський.

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Уточнюється, що заходи зі зниження тарифів мають враховувати принципи чесної конкуренції і не призводити до фінансового дисбалансу на енергоринку.

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При цьому, як повідомили нардепи Олександр Качура і Микола Тищенко, на завтра, 12 січня, призначена онлайн-зустріч фракції "Слуга народу" з Вітренком, а також прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Головною темою стане підвищення тарифів ЖКГ та його наслідки.

Нагадаємо, із серпня 2020 року тарифи на газ для населення в Україні залежать від вартості палива на європейських ринках. Тому ціна на газ для українців змінюється кожен місяць, якщо не укладено договір з фіксованою ціною на рік. Крім того, із січня виросли тарифи на постачання газу.

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