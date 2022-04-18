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Зростання цін в Україні – які "стратегічні" продукти подорожчали

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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18 квітня, 14:40
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Розповідаємо, що відбувається з цінами на крупи після початку повномасштабної війни
Які крупи у квітні подорожчали найбільше - список
Які крупи у квітні подорожчали найбільше - список / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

За майже два місяці після початку війни, в Україні зросли середні ціни на крупи. Купувати у квітні стало дорожче гречку, пшоно та рис.

Про це свідчать дані Мінфіну.

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Найбільше додала в ціні гречка. Якщо у березні середня вартість крупи була в межах 50,81 грн, то вже у квітні цінник становив 59,25 грн/кг.

Що ще подорожчало:

  • пшоно – з 23,32 грн/кг до 25 грн;
  • довгий рис – з 44,18 грн/кг до 49,90 грн.

При цьому кілограм довгого пропареного рису суттєво подешевшав – з 36,77 до 29,20 грн/кг .

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Що з іншими продуктами

Якщо у квітні в Україні почали дорожчати крупи, то у березні серйозно подорожчали овочі . Цибуля стала дорожчою на 33,7%, її середня ціна становить 19,4 грн за кілограм, а морква на 27,3% до 20,1 грн за кілограм.

Додала у ціні картопля, ціна за кілограм становить уже 11,7 грн., що на 22,6% більше, ніж у лютому. Інші продукти також стрімко дорожчають:

  • буряк – на 24,8% до 21,9 грн за кілограм;
  • гречана крупа – на 11,4% до 54,2 грн. за кілограм;
  • яблука – на 11% до 14,3 грн. за кілограм;
  • пшоно – на 10,4% до 21,5 грн за кілограм;
  • сало – на 8,5% до 116,4 грн. за кілограм;
  • морожена риба – на 8,2% до 114,5 гривні за кілограм;
  • свинина – на 5,7% до 130,6 грн. за кілограм.

Раніше ми розповідали, що українців неприємно вражають висока вартість томатів , та писали, як підприємці незаконно піднімають ціни на соціально значущі продукти .

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Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
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ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

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