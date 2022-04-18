Рост цен в Украине – какие "стратегические" продукты подорожали

Через почти два месяца после начала войны, в Украине выросли средние цены на крупы. Покупать в апреле стало дороже гречку, пшено и рис.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Наиболее прибавила в цене гречка. Если в марте средняя стоимость крупы была в пределах 50,81 грн, то уже в апреле ценник составлял 59,25 грн/кг.
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Что еще подорожало:
- пшено – с 23,32 грн/кг до 25 грн;
- длинный рис – с 44, 18 грн/кг до 49,90 грн.
При этом килограмм длинного пропаренного риса существенно подешевел – с 36,77 до 29,20 грн/кг.
Что с остальными продуктами
Если в апреле в Украине начали дорожать крупы, то в марте серьезно подорожали овощи. Лук стал дороже на 33,7%, его средняя цена составляет 19,4 грн за килограмм, а морковь на 27,3% до 20,1 грн за килограмм.
Прибавил в цене картофель, цена за килограмм составляет уже 11,7 грн., что 22,6% больше, чем в феврале. Остальные продукты также стремительно дорожают:
- свекла – на 24,8% до 21,9 грн за килограмм;
- гречневая крупа – на 11,4% до 54,2 грн за килограмм;
- яблоки – на 11% до 14,3 грн за килограмм;
- пшено – на 10,4% до 21,5 грн за килограмм;
- сало – на 8,5% до 116,4 грн за килограмм;
- мороженая рыба – на 8,2% до 114,5 гривен за килограмм;
- свинина – на 5,7% до 130,6 грн за килограмм.
Ранее мы рассказывали, что украинцев неприятно удивляют высокая стоимость томатов, и писали, как предприниматели незаконно поднимают цены на социально значимые продукты.