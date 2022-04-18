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Рост цен в Украине – какие "стратегические" продукты подорожали

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 14:40
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Рассказываем, что происходит с ценами на крупы после начала полномасштабной войны
Какие крупы в апреле подорожали больше всего - список
Какие крупы в апреле подорожали больше всего - список / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Через почти два месяца после начала войны, в Украине выросли средние цены на крупы. Покупать в апреле стало дороже гречку, пшено и рис.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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Наиболее прибавила в цене гречка. Если в марте средняя стоимость крупы была в пределах 50,81 грн, то уже в апреле ценник составлял 59,25 грн/кг.

Что еще подорожало:

  • пшено – с 23,32 грн/кг до 25 грн;
  • длинный рис – с 44, 18 грн/кг до 49,90 грн.

При этом килограмм длинного пропаренного риса существенно подешевел – с 36,77 до 29,20 грн/кг.

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Что с остальными продуктами

Если в апреле в Украине начали дорожать крупы, то в марте серьезно подорожали овощи. Лук стал дороже на 33,7%, его средняя цена составляет 19,4 грн за килограмм, а морковь на 27,3% до 20,1 грн за килограмм.

Прибавил в цене картофель, цена за килограмм составляет уже 11,7 грн., что 22,6% больше, чем в феврале. Остальные продукты также стремительно дорожают:

  • свекла – на 24,8% до 21,9 грн за килограмм;
  • гречневая крупа – на 11,4% до 54,2 грн за килограмм;
  • яблоки – на 11% до 14,3 грн за килограмм;
  • пшено – на 10,4% до 21,5 грн за килограмм;
  • сало – на 8,5% до 116,4 грн за килограмм;
  • мороженая рыба – на 8,2% до 114,5 гривен за килограмм;
  • свинина – на 5,7% до 130,6 грн за килограмм.

Ранее мы рассказывали, что украинцев неприятно удивляют высокая стоимость томатов, и писали, как предприниматели незаконно поднимают цены на социально значимые продукты.

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Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
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Что делать с долларами?
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Топливо сегодня
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ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

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