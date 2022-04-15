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В Україні злетіли ціни на помідори: у чому причина

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 19:04
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Розповідаємо, що відбувається з цінами на томати в Україні
В Україні різко подорожчали помідори – що відбувається
В Україні різко подорожчали помідори – що відбувається / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні через війну злетіли ціни на самі важливі продукти зокрема на овочі. Особливо українців неприємно дивує вартість помідорів, за які на ринках просять 93-112 грн/кг.

Про це пише видання Аgrotrend.com.ua.

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Фахівці вважають, що для подорожчання є відразу кілька причин:

  • висока собівартість енергоресурсів в Україні;
  • внутрішня логістика, яка в рази подорожчала через напад РФ на Україну;
  • окупація окремих територій та цілих окремо взятих областей;
  • руйнування інфраструктури виробництва;
  • поступова девальвація гривні;
  • більш високі ціни, порівняно з попередніми сезонами на томати в Туреччині.

Крім того, за словами керівника проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександра Хорева , на подорожчання томатів вплинули й погані погодні умови, які тримаються в Україні вже понад тиждень.

"Похмура, дощова і прохолодна погода суттєво уповільнила темпи дозрівання томатів у теплицях, що безпосередньо позначилося на обсягах вибірок продукції в господарствах", – наголосив він.

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Проте аналітики не прогнозують, що тепличні томати дорожчатимуть і надалі. Адже в умовах війни, окупації окремих територій країни та постійного відтоку споживачів у країни Європи, очікувати зростання купівельної активності з більшою ймовірністю не варто.

Дефіцит продуктів

Через війну в українських магазинах утворився дефіцит певних товарів і в кожній області різний.

Наприклад, жителі Києва розповідають, що у деяких районах міста не вистачає молочної продукції, хоча всі основні продукти є просто в меншому асортименті.

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На Київщині ситуація гірша, складно виявити свіжу рибу, значно зменшився вибір круп, сирів та хліба. Найгірша ситуація на сході країни, докладніше про те, яких продуктів не вистачає, читайте у матеріалі.

Сьогодні також розповідали, як підприємці незаконно піднімають ціни на соціально значущі продукти.

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