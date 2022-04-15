В Україні злетіли ціни на помідори: у чому причина

В Україні через війну злетіли ціни на самі важливі продукти зокрема на овочі. Особливо українців неприємно дивує вартість помідорів, за які на ринках просять 93-112 грн/кг.
Про це пише видання Аgrotrend.com.ua.
Фахівці вважають, що для подорожчання є відразу кілька причин:
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- висока собівартість енергоресурсів в Україні;
- внутрішня логістика, яка в рази подорожчала через напад РФ на Україну;
- окупація окремих територій та цілих окремо взятих областей;
- руйнування інфраструктури виробництва;
- поступова девальвація гривні;
- більш високі ціни, порівняно з попередніми сезонами на томати в Туреччині.
Крім того, за словами керівника проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександра Хорева , на подорожчання томатів вплинули й погані погодні умови, які тримаються в Україні вже понад тиждень.
"Похмура, дощова і прохолодна погода суттєво уповільнила темпи дозрівання томатів у теплицях, що безпосередньо позначилося на обсягах вибірок продукції в господарствах", – наголосив він.
Проте аналітики не прогнозують, що тепличні томати дорожчатимуть і надалі. Адже в умовах війни, окупації окремих територій країни та постійного відтоку споживачів у країни Європи, очікувати зростання купівельної активності з більшою ймовірністю не варто.
Дефіцит продуктів
Через війну в українських магазинах утворився дефіцит певних товарів і в кожній області різний.
Наприклад, жителі Києва розповідають, що у деяких районах міста не вистачає молочної продукції, хоча всі основні продукти є просто в меншому асортименті.
На Київщині ситуація гірша, складно виявити свіжу рибу, значно зменшився вибір круп, сирів та хліба. Найгірша ситуація на сході країни, докладніше про те, яких продуктів не вистачає, читайте у матеріалі.
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