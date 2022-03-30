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РФ заблокувала в Чорному морі 90 суден з продовольством

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30 березня, 03:59
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Через це може виникнути економічна криза в декількох регіонах
РФ не дозволяє 94 суднам вийти з Чорного в Середземне море/Фото: колаж: "Сьогодні"
РФ не дозволяє 94 суднам вийти з Чорного в Середземне море/Фото: колаж: "Сьогодні"

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що РФ заблокувала в Чорному морі кілька десятків торгових суден з продовольством. Це може призвести до економічної кризи в декількох регіонах.

Про це повідомляє Newsweek.

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Деталі

Продовольча безпека через війну РФ проти України стає все більш серйозною глобальною проблемою, оскільки Україна і Росія є великими виробниками сільськогосподарської продукції. Чорне море, головний маршрут світової торгівлі зерном, як і раніше знаходиться під загрозою з боку російських сил.

"30% світового експорту пшениці зазвичай надходить з регіону Чорного моря, як і 20% світових обсягів кукурудзи й 75% соняшникової олії", — заявила Шерман.

РФ не дозволяє 94 суднам, що перевозять продовольство на світовий ринок, вийти з Чорного в Середземне море.

"Не дивно, що багато вантажовідправників зараз не наважуються відправляти судна в Чорне море, навіть в російські порти", — додала Шерман.

Ціни на продовольство, які й без того високі на тлі пандемії COVID-19, продовжують зростати. Ціни на пшеницю в цьому році зросли на 20-50% на Близькому Сході та в Африці.

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Росія на порозі масштабної кризи через

Фінансова система Росії, що зазнала серйозного удару після введення санкцій західними країнами, продовжує руйнуватися вже через дії громадян РФ.

Як свідчать дані Центробанку РФ, росіяни у лютому цього року вивели з банків 3,5% своїх коштів, або 1,2 трлн. Примітно, що масово забирати свої заощадження жителі Росії стали за шість днів до того, як їхня "доблесна" армія розпочала повномасштабну війну проти України.

"В абсолютному вираженні це найзначніший відтік вкладів як мінімум з 2008 року (найраніші доступні дані), показує статистика Банку Росії. У відносному вираженні заощадження росіян у банках скорочувалися сильніше лише у жовтні 2008 року, на піку світової фінансової кризи", – сказано у публікації.

При цьому зараз у Центробанку зазначають, що попит населення на карбованцеву та валютну готівку з'явився через "негативне інформаційне тло в умовах санкцій щодо найбільших російських банків".

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JTI JTI
$3,581 млн
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Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
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8
Nestlé Nestlé
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