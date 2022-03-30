РФ заблокувала в Чорному морі 90 суден з продовольством

Через це може виникнути економічна криза в декількох регіонах

РФ не дозволяє 94 суднам вийти з Чорного в Середземне море/Фото: колаж: "Сьогодні"

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що РФ заблокувала в Чорному морі кілька десятків торгових суден з продовольством. Це може призвести до економічної кризи в декількох регіонах.

Про це повідомляє Newsweek.

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Продовольча безпека через війну РФ проти України стає все більш серйозною глобальною проблемою, оскільки Україна і Росія є великими виробниками сільськогосподарської продукції. Чорне море, головний маршрут світової торгівлі зерном, як і раніше знаходиться під загрозою з боку російських сил.

"30% світового експорту пшениці зазвичай надходить з регіону Чорного моря, як і 20% світових обсягів кукурудзи й 75% соняшникової олії", — заявила Шерман.

РФ не дозволяє 94 суднам, що перевозять продовольство на світовий ринок, вийти з Чорного в Середземне море.

"Не дивно, що багато вантажовідправників зараз не наважуються відправляти судна в Чорне море, навіть в російські порти", — додала Шерман.

Ціни на продовольство, які й без того високі на тлі пандемії COVID-19, продовжують зростати. Ціни на пшеницю в цьому році зросли на 20-50% на Близькому Сході та в Африці.

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Росія на порозі масштабної кризи через

Фінансова система Росії, що зазнала серйозного удару після введення санкцій західними країнами, продовжує руйнуватися вже через дії громадян РФ.

Як свідчать дані Центробанку РФ, росіяни у лютому цього року вивели з банків 3,5% своїх коштів, або 1,2 трлн. Примітно, що масово забирати свої заощадження жителі Росії стали за шість днів до того, як їхня "доблесна" армія розпочала повномасштабну війну проти України.