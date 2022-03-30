Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

РФ заблокировала в Черном море 90 судов с продовольствием

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 марта, 03:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за этого может возникнуть экономический кризис в нескольких регионах
РФ не разрешает 94 судам выйти из Черного в Средиземное море/Фото: коллаж: "Сегодня"
РФ не разрешает 94 судам выйти из Черного в Средиземное море/Фото: коллаж: "Сегодня"

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что РФ заблокировала в Черном море несколько десятков торговых судов с продовольствием. Это может привести к экономическому кризису в нескольких регионах.

Об этом сообщает Newsweek.

Реклама

Подробности

Продовольственная безопасность из-за войны РФ против Украины становится все более серьезной глобальной проблемой, поскольку Украина и Россия являются крупными производителями сельскохозяйственной продукции. Черное море, главный маршрут мировой торговли зерном, по-прежнему находится под угрозой со стороны российских сил.

"30% мирового экспорта пшеницы обычно поступает из региона Черного моря, как и 20% мировых объемов кукурузы и 75% подсолнечного масла", — заявила Шерман.

РФ не разрешает 94 судам, перевозящим продовольствие на мировой рынок, выйти из Черного в Средиземное море.

"Неудивительно, что многие грузоотправители сейчас не решаются отправлять суда в Черное море, даже в российские порты", — добавила Шерман.

Цены на продовольствие, и без того высокие на фоне пандемии COVID-19, продолжают расти. Цены на пшеницу в этом году выросли на 20-50% на Ближнем Востоке и Африке.

Реклама

Россия на пороге масштабного кризиса

Финансовая система России, потерпевшая серьезный удар после введения санкций западными странами, продолжает разрушаться уже из-за действий граждан РФ.

Как свидетельствуют данные Центробанка РФ, россияне в феврале этого года вывели из банков 3,5% своих средств или 1,2 трлн. Примечательно, что массово забирать свои сбережения жители России стали за шесть дней до того, как их "доблестная" армия начала полномасштабную войну против Украины.

"В абсолютном выражении это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года (самые ранние доступные данные), показывает статистика Банка России. В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса", — сказано в публикации.

При этом сейчас в Центробанке отмечают, что спрос населения на рублевую и валютную наличность появился из-за "негативного информационного фона в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков".

Реклама

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47381.94

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3393.48

Litecoin (LTC)

129.78

Ripple (XRP)

0.86

Купить криптовалюту

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять