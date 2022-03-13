Мир на пороге продовольственного кризиса. Как война в Украине может привести к голоду на планете

Вместе с экспертами рассказываем, как война с Россией изменит мир и цены на продовольствие

Какие страны ждут проблемы с продовольствием / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рекордно высокие мировые цены на продовольствие могут вырасти еще на 22% в результате войны России против Украины. Такие прогнозы были озвучены в сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН.

Боевые действия приостановили торговлю и уничтожают будущий урожай. 13,1 миллиона человек во всем мире будут голодать в следующем сезоне при худшем сценарии. Основной путь – остановить войну.

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Россия и Украина входят в пятерку крупнейших международных экспортеров зерновых и масличных культур. Война уже подняла цены на пшеницу на товарной бирже Чикаго на 70%. Гендиректор ФАО Цюй Дунью заявил, что перебои со снабжением неизбежны. "Вероятные сбои в сельскохозяйственной деятельности этих двух основных экспортеров основных товаров могут серьезно обострить продовольственную безопасность по всему миру".

"Пшеница и кукуруза обеспечивают 27% всей еды в мире!", – рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Украина и Россия вместе экспортируют больше 25% всей пшеницы в мире, являющейся ключевым товаром продовольственной безопасности на Земле. Сейчас экспорта из Украины нет, а экспорт из России почти прекратился из-за проблем с SWIFT и логистических рисков, отмечает эксперт.

Уже сейчас цены на пшеницу удвоились и продолжают расти. Как ключевой поставщик кукурузы в Европу и Китай, Украина в прошлом году вырастила исторический максимум – 42 миллиона тонн.

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Впрочем, сейчас основные районы выращивания продовольственных культур в Украине непосредственно граничат с Россией и Беларусью, где продолжаются боевые действия. Также в случае продолжения войны наше государство не сможет отгрузить на мировые рынки законтрактованные минимум 6 млн т пшеницы и 15 млн т кукурузы.

Это обернется крушением планетарного масштаба, прогнозируют эксперты. Уже сейчас почти 283 млн человек в 81 стране испытывают острую нехватку продовольствия, а 45 млн – на грани голодной смерти.

"Основные покупатели пшеницы находятся на Ближнем Востоке и Северной Африке, и для этих стран проблема продовольствия для безопасности – считает Анатолий Амелин соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future.

Война сорвала посевную, констатирует экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

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"В Украине уже опоздала с посевной на юге, где кафиры разрушают поля своими танками и убивают мирных жителей. Кроме того, сейчас очень важно вносить удобрения, но этого тоже не происходит".

Недавно крупнейший в мире производитель удобрений канадская компания Nutrien Ltd, заявила, что война России в Украине может привести к длительным перебоям в глобальных поставках калийных и азотных удобрений для сельскохозяйственных культур.

На днях Кабинет министров ввел нулевую квоту для экспорта минудобрений. Это означает, в сущности, запрет на их вывоз за границу, сообщил министр агрополитики Роман Лещенко. Впрочем, этого недостаточно, чтобы государство продолжало собирать мощные урожаи и быть кормилицей мира. Сейчас хозяйства обеспечены ресурсами всего на 30-50%.

Согласно опросу сельхозпроизводителей, острая проблема с топливом . Также аграриям не хватает семян, запчастей к технике, рассказал Глава Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Олег Нив'евский.

В связи с ожидаемым нехваткой урожая, экспорт из Украины и России маловероятен в текущем рыночном году. Если бы война закончилась в ближайшие несколько недель, некоторые поставки экспорта были бы еще возможны. В худшем случае, если война будет продолжаться, мир недополучит около 60 млн т пшеницы, 38 млн т кукурузы и 10,5 млн т ячменя, или зерновых культур. произойдет обвал экспорта, утверждает Нив'евский.

"Количество людей в мире, не имеющих доступа к минимальному набору калорий, увеличится", – рассказал "Сегодня" экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации ООН (ФАО) Андрей Ярмак. – По моим приблизительным подсчетам, в этом году на 800 миллионов человек, а возможно, даже на 1 миллиард. Это полностью уничтожит стратегическую цель ООН по искоренению глобального голода. Имейте в виду, что я не учел обвал ВВП всех государств на фоне войны России против Украины!"

Это означает резкий рост уровня младенческой смертности в бедных странах и много смертей от голода. Миру пора остановить войну в Украине.

"Сегодня" также писали, что будет с посевной кампанией в Украине и рассказывали, какие продукты уже становятся дефицитными .