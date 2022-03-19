Россия на грани выживания: торговые центры агрессора могут порадовать покупателей только дефицитом

Владельцы торговых центров ждут полного краха после выхода международного бизнеса из РФ

Торговые центры России массово идут ко дну / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Международный бизнес массово выходит с российского рынка из-за войны в Украине. Западные бренды занимали около 35% площадей торговых центров.

По словам руководителя экспертного комитета Союза торговых центров РФ Павла Люлина, уже сейчас заведения испытывают влияние санкций. Об этом он сообщил журналу CRE.

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Если в ближайшее время еще больше брендов выйдут с рынка, то торговую сферу, и в частности ТРЦ, ожидает крах. Выходом для них является поиск арендаторов на внутреннем рынке, однако российских производителей не так уж много.

Сотрудничество с Азией

Россия собирается сделать акцент на азиатский рынок. Речь идет о налаживании отношений с Турцией, Монголией, Китаем, Ираном и Индией. Известно, что индийские представители охотно идут на контакт со страной-агрессором, несмотря на западные санкции.

В краткосрочной перспективе пустые площади в торговых центрах вряд ли заполнят арендаторы в ближайшие полгода – процесс выхода на новые рынки занимает время. Весь этот период ТРЦ будут терпеть убытки.

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Однако даже с азиатскими арендаторами торговая сфера России медленно плывет за российским военным кораблем. Особенно учитывая, что многие владельцы бизнеса набрали кредитов, которые до сих пор не выплатили.

Ранее мы рассказывали, что Индия готовится к закупкам российской нефти со скидкой. В стране продолжаются консультации о возможном расчете рупиями и рублями с учетом отключения РФ от SWIFT.

В то же время страны Европы хотят соскочить с газовой иглы России. Там активно ищут альтернативы российским энергоносителям.