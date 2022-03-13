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Світ на порозі продовольчої кризи. Як війна в Україні може призвести до голоду на планеті

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13 березня, 15:21
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Разом з експертами розповідаємо, як війна з Росією змінить світ і ціни на продовольство
На які країни чекають проблеми з продовольством
На які країни чекають проблеми з продовольством / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Рекордно високі світові ціни на продовольство можуть зрости ще на 22% внаслідок війни Росії проти України. Такі прогнози озвучили в сільськогосподарській і продовольчій організації ООН.

Бойові дії зупинили торгівлю та знищують майбутній врожай. 13,1 мільйона людей у всьому світі голодуватимуть наступного сезону за найгіршого сценарію. Основний шлях — зупинити війну.

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Росія та Україна входять до п’ятірки найбільших міжнародних експортерів зернових та олійних культур. Війна вже підняла ціни на пшеницю на Чикагській товарній біржі на 70%. Гендиректор ФАО Цюй Дунью заявив, що перебої з постачанням неминучі. "Ймовірні збої в сільськогосподарській діяльності цих двох основних експортерів основних товарів можуть серйозно загострити продовольчу безпеку в усьому світі".

"Пшениця і кукурудза забезпечують 27% всієї їжі в світі!",-розповів "Сьогодні" економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської асоціації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Україна та Росія разом експортують понад 25% усієї пшениці у світі, яка є ключовим товаром продовольчої безпеки на Землі. Зараз експорту з України немає, а експорт з Росії майже припинився через проблеми з SWIFT та логістичні ризики, зазначає експерт.

Вже зараз ціни на пшеницю подвоїлися і продовжують зростати. Як ключовий постачальник кукурудзи до Європи та Китаю, Україна торік виростила історичний максимум – 42 мільйони тон.

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Втім зараз основні райони вирощування продовольчих культур в Україні безпосередньо межують з Росією та Білоруссю, де тривають бойові дії. Також в разі продовження війни наша держава не зможе відвантажити на світові ринки законтрактовані мінімум 6 млн т пшениці та 15 млн т кукурудзи.

Це обернеться катастрофою планетарного масштабу, прогнозують експерти. Вже зараз майже 283 млн людей у ​​81 країні відчувають гостру нестачу продовольства, а 45 млн — на межі голодної смерті.

"Основні покупці пшениці знаходяться на Близькому Сході та Північній Африці, і для цих країн проблема продовольства для безпеки вкрай чутлива", – вважає Анатолій Амелін співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future.

Війна зірвала посівну, констатує економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської асоціації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

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"В Україні вже запізнилася з посівною на півдні, де окупанти руйнують поля своїми танками і вбивають мирних жителів. Крім того, зараз дуже важливо вносити добрива, але цього також не відбувається".

Нещодавно найбільший у світі виробник добрив канадська компанія Nutrien Ltd, заявила що війна Росії в Україні може призвести до тривалих перебоїв у глобальних поставках калійних і азотних добрив для сільськогосподарських культур.

Днями Кабінет міністрів запровадив нульову квоту для експорту міндобрив. Це означає, по суті, заборону на їх вивезення за кордон, повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко. Втім цього замало аби держава продовжувала збирати потужні врожаї та бути годувальницею світу. Зараз господарства забезпечені ресурсами лише на 30−50%.

Згідно з опитуванням сільгоспвиробників, гостра проблема з паливом. Також аграріям бракує насіння, запчастин до техніки, розповів Голова Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Олег Нів'євський.

У зв'язку з очікуваним браком урожаю, експорт з України та Росії малоймовірний у поточному ринковому році. Якби війна закінчилася протягом найближчих кількох тижнів, деякі поставки експорту були б ще можливі. У гіршому разі, якщо війна триватиме, світ недоотримає близько 60 млн т. пшениці, 38 млн т. кукурудзи та 10,5 млн т. ячменю, або зернових культур – станеться обвал експорту, стверджує Нів'євський.

"Кількість людей у світі, які не мають доступу до мінімального набору калорій, збільшиться", – розповів "Сьогодні" економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської асоціації ООН (ФАО) Андрій Ярмак. – За моїми приблизними підрахунками, цього року на 800 мільйонів людей, а можливо, навіть на 1 мільярд. Це повністю знищить стратегічну мету ООН з викорінення глобального голоду. Майте на увазі, що я не врахував обвал ВВП усіх держав на фоні війни Росії проти України!".

Це означає різке зростання рівня дитячої смертності в бідних країнах і багато смертей від голоду. Світу пора зупинити війну в Україні.

"Сьогодні" також писали, що буде з посівною кампанією в Україні і розповідали, які продукти вже стають дефіцитними.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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