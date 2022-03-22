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Найпотужніша за 14 років: Росія на порозі масштабної кризи через відтік грошей з банків

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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22 березня, 18:28
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Російська фінансова система на порозі найгіршої з 2008 року кризи
Росіяни штурмували банкомати, щоб забрати всі гроші напередодні війни з Україною
Росіяни штурмували банкомати, щоб забрати всі гроші напередодні війни з Україною / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Фінансова система Росії, що зазнала серйозного удару після введення санкцій західними країнами, продовжує руйнуватися вже через дії громадян РФ.

Як свідчать дані Центробанку РФ, росіяни у лютому цього року вивели з банків 3,5% своїх коштів, або 1,2 трлн.

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Примітно, що масово забирати свої заощадження жителі Росії стали за шість днів до того, як їхня "доблесна" армія розпочала повномасштабну війну проти України.

"В абсолютному вираженні це найзначніший відтік вкладів як мінімум з 2008 року (найраніші доступні дані), показує статистика Банку Росії. У відносному вираженні заощадження росіян у банках скорочувалися сильніше лише у жовтні 2008 року, на піку світової фінансової кризи", – сказано у публікації.

При цьому зараз у Центробанку зазначають, що попит населення на карбованцеву та валютну готівку з'явився через "негативне інформаційне тло в умовах санкцій щодо найбільших російських банків".

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Замість Європи – Азія

Після того, як Росію почав залишати великий міжнародний бізнес, РФ вирішила звернути погляд на азіатський ринок. Йдеться про налагодження відносин з Туреччиною, Монголією, Китаєм, Іраном та Індією.

Згодні співпрацювати з Росією індійські представники, незважаючи навіть на західні санкції.

Але в короткостроковій перспективі порожні площі в торгових центрах навряд чи заповнять орендарі протягом найближчих півроку – процес виходу на нові ринки займає час. Весь цей період ТРЦ зазнаватимуть збитків.

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Раніше ми розповідали, що деякі європейські країни розпочинають відмовлятися від постачання російського газу та активно шукають заміну РФ.

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