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Розмитнення авто через смартфон: в "Дію" внесуть революційну функцію

21 травня, 19:59

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Розмитнення має бути справедливим для кожного, каже Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль / Фото: Telegram

Прем’єр Денис Шмигаль провів нараду з "Офісом простих рішень та результатів", Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів і повністю підтримав проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів.

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Про це голова українського уряду пише у своєму Telegram-каналі.

Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону — через портал та мобільний додаток "Дія", а усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського чинника і викорінення корупції стане поштовхом до реформи митниці.

"Водночас розмитнення має бути справедливим для кожного. Доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту", – додав Шмигаль.

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Нагадаємо, 15 травня набули чинності закони про пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах. Однак введені в дію закони будуть лише 15 червня.

Також нагадаємо, що фізособи-підприємці 1-ї, 2-ї та 3-ї групи зможуть платити податки через "Дію".

Окрім того, писалося, що український бізнес зможе отримати 10 видів ліцензій через "Дію".

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