Закони про пільгове розмитнення євроблях набрали чинності: чого чекати далі?

Введено в дію закони буде тільки через місяць, тобто 15 червня

До України завезли сотні тисяч "євроблях" / Фото: уніан

У суботу, 15 травня, набули чинності закони про пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах, оскільки днем раніше вони були публіковані в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

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Йдеться про закони "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-IX і "Про внесення змін до Митного кодексу України про тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-IX.

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Закони вводяться в дію через місяць з дня набрання ним чинності, тобто 15 червня.

Нагадаємо, 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення євроблях. Такі автомобілі тимчасово звільняються від обкладання ввізним митом, тому в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме 1000 євро.

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