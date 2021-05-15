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Законы о льготной растаможке евроблях вступили в силу: чего ждать дальше?

15 мая, 06:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Введены в действие законы будут только через месяц, т.е. 15 июня

В Украину ввезли сотни тысяч "евроблях"

В Украину ввезли сотни тысяч "евроблях" / Фото: УНИАН

В cубботу, 15 мая, вступили в силу законы о льготном растаможивании автомобилей на европейских номерах, поскольку днем ранее они были публикованы в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

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Речь идет о законах "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства" № 1402-IX и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

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Законы о льготной растаможке евроблях вступили в силу: чего ждать дальше?
В Украину ввезли сотни тысяч "евроблях"
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Законы вводятся в действие через месяц со дня вступления в силу, т.е. 15 июня.

Напомним, 12 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о льготной растаможке евроблях. Такие автомобили временно освобождаются от обложения ввозной пошлиной, поэтому в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать 1000 евро.

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