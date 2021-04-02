Бізнес зможе отримати 10 видів ліцензій через "Дію": список

В Україні після початку експерименту з електронної пропискою хочуть запустити ще один тестовий проєкт в додатку держпослуг "Дія" – видачу через нього 10 найпоширеніших ліцензій для бізнесу. Йдеться про такі види діяльності:

роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім вина);

роздрібна торгівля тютюновими виробами;

роздрібна торгівля пальним;

зберігання пального;

посередництво в працевлаштуванні за кордоном;

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ведення туроператорської діяльності;

ветеринарна практика;

медична практика;

робота в сфері дошкільної освіти;

робота з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Про це йдеться в проекті Міністерства розвитку економіки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Експеримент має тривати з 1 травня 2021 року по 31 грудня 2023 року. При цьому отримання ліцензій в електронній формі передбачається як альтернатива до подачі документів в паперовому вигляді.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що в Україні розробляють електронний вступ до ВНЗ.

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А про те, як передати копію документа в додатку "Дія", дізнавайтеся з відео:

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