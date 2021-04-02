Бізнес зможе отримати 10 видів ліцензій через "Дію": список

В Україні після початку експерименту з електронної пропискою хочуть запустити ще один тестовий проєкт в додатку держпослуг "Дія" – видачу через нього 10 найпоширеніших ліцензій для бізнесу. Йдеться про такі види діяльності:
- роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім вина);
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля пальним;
- зберігання пального;
- посередництво в працевлаштуванні за кордоном;
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- ведення туроператорської діяльності;
- ветеринарна практика;
- медична практика;
- робота в сфері дошкільної освіти;
- робота з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Про це йдеться в проекті Міністерства розвитку економіки, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Експеримент має тривати з 1 травня 2021 року по 31 грудня 2023 року. При цьому отримання ліцензій в електронній формі передбачається як альтернатива до подачі документів в паперовому вигляді.
Нагадаємо, раніше також стало відомо, що в Україні розробляють електронний вступ до ВНЗ.
А про те, як передати копію документа в додатку "Дія", дізнавайтеся з відео:
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