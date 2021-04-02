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Бізнес зможе отримати 10 видів ліцензій через "Дію": список

2 квітня, 14:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Кабміні обрали найпопулярніші види дозволів

В Україні після початку експерименту з електронної пропискою хочуть запустити ще один тестовий проєкт в додатку держпослуг "Дія" – видачу через нього 10 найпоширеніших ліцензій для бізнесу. Йдеться про такі види діяльності:

  • роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім вина);
  • роздрібна торгівля тютюновими виробами;
  • роздрібна торгівля пальним;
  • зберігання пального;
  • посередництво в працевлаштуванні за кордоном;
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  • ведення туроператорської діяльності;
  • ветеринарна практика;
  • медична практика;
  • робота в сфері дошкільної освіти;
  • робота з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Про це йдеться в проекті Міністерства розвитку економіки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Експеримент має тривати з 1 травня 2021 року по 31 грудня 2023 року. При цьому отримання ліцензій в електронній формі передбачається як альтернатива до подачі документів в паперовому вигляді.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що в Україні розробляють електронний вступ до ВНЗ.

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А про те, як передати копію документа в додатку "Дія", дізнавайтеся з відео:

5 фактів про новий локдауне, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив, що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

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