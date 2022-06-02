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Путін заплатить за все: коли та скільки активів Центробанку може отримати Україна

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 17:57
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Розповідаємо, коли та скільки грошей може отримати Україна із заморожених активів Центробанку
Активи Центробанку можуть передати Україні
Активи Центробанку можуть передати Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз спростить процедуру конфіскації російських активів, серед яких близько 300 млрд доларів Центробанку РФ. Проте вся процедура займе близько 1-2 років.

Про це розповів керівник "Національного фонду інвестицій України" Тимофій Милованов в інтерв'ю "Обозревателю".

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"Україну треба відновлювати і підтримувати і під час війни, і після. І це потрібно робити або за гроші конфіскованих російських активів, або за рахунок платників податків. І коли настане час надавати 100-200 млрд доларів на відновлення України, тут великі шанси на конфіскації", – заявив Милованов.

Він нагадав, що загальна сума заморожених активів становить близько 540 млрд доларів, що дуже багато.

Наприклад, зруйновані будинки, школи та дороги України коштуватимуть 100 млрд доларів. А загальна сума втрат нашої країни якраз становитиме 500 млрд. доларів.

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І ці гроші наша країна може отримати протягом найближчих кількох років.

"ЄС відкриває можливість конфіскувати активи. Спочатку це політичне рішення, потім має бути юридична причина, наприклад, військові злочини. Має бути формулювання, що відповідає міжнародному праву. Це, до речі, може обмежувати переговори", – каже Милованов.

Центробанк вбиває рубль

Раніше колишній заступник голови Центробанку РФ Сергій Алексашенко розповів, що через жорсткі обмеження ЦБ російський рубль перетворився на неконвертовану валюту.

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Фактичний курс відрізняється від курсу на біржі та в банках, причому кардинально, і ніхто не знає, який показник вважати об'єктивним.

На думку експерта, якщо зняти обмеження, то курс рубля злетить вище 150 руб/дол.

"Сьогодні" раніше писали, який закон щодо російського рубля готують українські депутати.

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