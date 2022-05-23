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Рубль став неконвертованим: як Центробанк вбиває валюту

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 10:35
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Експерт розповів, що насправді відбувається з курсом рубля у країні-агресорі
Рубль став неконвертованою валютою
Рубль став неконвертованою валютою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через жорсткі обмеження Центробанку РФ російський рубль перетворився на неконвертовану валюту.

Про це заявив колишній заступник голови Центробанку РФ Сергій Алексашенко на YouTube-каналі "Популярна політика".

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"Рубль став неконвертованою валютою. Особливість конвертованої валюти: будь-який суб'єкт економіки може обміняти національну валюту на будь-яку валюту світу за єдиним курсом", – зазначає економіст.

Що відбувається у Росії?

У країні-агресорі фактичний курс відрізняється від курсу на біржі і в банках, причому кардинально. Якщо зняти обмеження, то замість 57 рублів долар коштуватиме 157 рублів.

"У кожного свій курс рубля. На біржі він торгувався по 58 рублів. Ви йдете до Сбербанку, а там вже 74 рублі. Якщо ви експортер і хочете перевести валютні залишки, то ви спочатку продаєте валюту Сбербанку, Сбербанк не може долари провести. Ці курси, їх настільки багато, що ніхто не розуміє реальної ціни рубля", – каже Алексашенко.

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Чому рубль зміцнюється?

Зміцнення російської валюти відбувається через позитивне сальдо торговельного балансу.

Агресор заробляє на експорті значно більше, ніж витрачає на імпорт, а багато росіян просто не можуть купити долари через обмеження, тому попиту на валюту немає.

Обіг рубля в Україні

У Верховній Раді вже зареєстрували низку законів, які повністю забороняють обіг кривавої валюти в Україні та її використання для міжнародних переказів та розрахунків.

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Серед них є законопроєкт, який спрощує процедуру вилучення іноземної валюти, виведеної з цивільного обігу в Україні на митниці, а ще один документ пропонує встановити кримінальну відповідальність за порушення цих норм.

"Сьогодні" раніше писали, навіщо окупанти нав'язують українцям рублі на окупованих територіях, та розповідали, як США можуть привести Росію до дефолту.

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