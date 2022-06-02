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Путин заплатит за все: когда и сколько активов Центробанка может получить Украина

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 17:57
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Рассказываем, когда и сколько денег может получить Украина из замороженных активов Центробанка
Активы Центробанка могут передать Украине
Активы Центробанка могут передать Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз упростит процедуру конфискации российских активов, среди которых и около 300 млрд долларов Центробанка РФ. Однако вся процедура займет около 1-2 лет.

Об этом рассказал рассказал руководитель "Национального фонда инвестиций Украины" Тимофей Милованов в интервью "Обозревателю".

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"Украину нужно восстанавливать и поддерживать и во время войны, и после. И это нужно делать либо за деньги конфискованных российских активов, либо за счет налогоплательщиков. И когда придет время предоставлять 100-200 млрд долларов на восстановление Украины, то есть большие шансы на конфискации", – заявил Милованов.

Он напомнил, что общая сумма замороженных активов составляет около 540 млрд долларов, что очень много.

Например, разрушенные дома, школы и дороги Украины обойдуться в 100 млрд долларов. А общая сумма потерь нашей страны как раз составит 500 млрд долларов.

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И эти деньги наша страна может получить в течение ближайших нескольких лет.

"ЕС открывает возможность конфисковывать активы. Сначала это политическое решение, затем должна быть юридическая причина, например, военные преступления. Должна быть формулировка, соответствующая международному праву. Это, кстати, может ограничивать переговоры", – говорит Милованов.

Центробанк убивает рубль

Ранее бывший замглавы Центробанка РФ Сергей Алексашенко рассказал, что из-за жестких ограничений ЦБ российский рубль превратился в неконвертируемую валюту.

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Фактический курс отличается от курса на бирже и в банках, причем кардинально, и никто не знает, какой показатель считать объективным.

По мнению эксперта, если снять ограничения, то курс рубля улетит выше 150 руб/долл.

"Сегодня" ранее писали, какой закон относительно российского рубля готовят украинские депутаты.

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