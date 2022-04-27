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Прощальним багаттям догорає епоха: режим Путіна в Росії наближається до краху

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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27 квітня, 12:33
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Розповідаємо, чому на Росію чекає розвал через війну в Україні і не тільки
Політика Путіна в Росії наближається до кінця
Політика Путіна в Росії наближається до кінця / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Володимир Путін планував блискавичне захоплення України, але натомість війна, що почалася 24 лютого, перетворилася на процес розгрому не лише російської армії — на кону існування самої Російської Федерації. Запланований бліцкриг провалився, а затяжна війна призведе до краху багаторічного режиму Володимира Путіна.

Журналісти видання із видання Forbes розібрали п'ять причин, що підтверджує швидкий крах влади у Росії.

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Провал військової діяльності

Російську армію надто переоцінили, називаючи другою за значимістю у світі. Насправді виявилося, що війська РФ погано навчені та позбавлені ініціативи. Озброєння величезної армії Володимира Путіна у вкрай поганому стані, а інтелект верховного головнокомандувача низький. Журналісти відзначають, що воєначальникам армії агресора не вистачає гнучкості, щоб пристосуватися до умов, що змінюються.

Журналісти наголошують, що корупція, якою наскрізь просякнуте все суспільство РФ, заразила й армію, що призвело до ерозії стандартів та морального духу.

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Обвал економіки

Справи в економічному секторі були погані ще до нападу на Україну та санкцій. За даними видання, ВВП країни на душу населення займає лише 55-те місце у світі за паритетом купівельної спроможності. При цьому показник може знизитися ще більше, адже ще не всі санкції за війну в Україні по-справжньому запрацювали.

Демографічна ситуація

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Одна з найгірших серед промислово розвинених країн. Якщо ВВП душу населення Росії нижче номіналу, тривалість життя у ній набагато нижче.

Молоде покоління Росії відчужене і дедалі більше схильна до еміграції.

"Путін – людина минулого. Мабуть, він не користується Інтернетом і не володіє смартфоном. Це передбачувано позбавляє його контакту з наймолодшими верствами населення Росії, які значною мірою покладаються на соціальні мережі", – йдеться у публікації.

Росія виснажує свої ресурси постійною підтримкою лояльних до неї держав

Основи безпеки Російської держави дуже схожі на колоніалізм. Москва намагається підтримувати "звіринець" залежних від Кремля держав двох категорій:

  • сусідні диктатури, що колись були частиною СРСР;
  • більш віддалені аврторитарні держави (Куба, Сирія тощо).

Дефолт Росії

Перший практично за сторіччя дефолт держави, як очікується, може статися вже в 2022 році. У Росії вже почався відтік капіталу, також держава ще має боротьба з неплатоспроможністю після жорстких санкцій.

При цьому в Кремлі все ще не відмовилися від захоплення всієї території України, тому Європа і весь остольний світ вводитимуть нові санкції для "паралічу" економіки країни-агресора.

Раніше ми розповідали, чому дефолт Російської Федерації неминучий, також ми писали, що буде з Росією після повного краху економіки.

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