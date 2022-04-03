Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Логістики немає, зарплати платити нічим: як війна зруйнувала бізнес в Україні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 квітня, 16:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Одні підприємці закриваються і чекають кращих часів, в той час як інші відновлювати бізнес не планують зовсім
Бізнес потребує допомоги від влади
Бізнес потребує допомоги від влади / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Війна внесла суттєві зміни в роботу українського бізнесу, 85% якого перейшло в режим часткової роботи або взагалі припинило функціонування – серед них 1% не планують відновлення, а 35% чекають кращих часів.

Про це йдеться у дослідженні платформи Gradus.

Реклама

Так, поточна сфера бізнесу характеризується:

  • галузевою трансформацією. Для багатьох (35% опитаних Gradus) цей спосіб виявився порятунком для бізнесу. Найбільш популярними сферами під час війни виявилась роздрібна торгівля харчовими та нехарчовими продуктами;
  • меншою завантаженістю працівників для одного бізнесу та більшої для іншого;
  • недостатністю замовлень та проблемами з логістикою;
  • недостатньою фінансовою підтримкою працівників та постачальників.

Які складнощі бізнес відчуває під час війни?

В організації роботи наявні такі складнощі:

  • нестача замовлень (у 50% опитаних);
  • проблеми з логістикою (у 29%);
  • нестача сировини (у 21%);
  • нестача оплат виконаних замовлень (у 20%);
  • брак працівників (у 17%);
  • пошкоджено чи зруйновано потужності (у14%).

Яка допомога необхідна бізнесу?

Згідно із запитами опитуваних, можна зробити висновок, що бізнес найбільше потребує такої допомоги від уряду, як:

Реклама
  1. Податкові канікули.
  2. Допомога з організацією логістики.
  3. Доступ до здешевлених фінансів.
  4. Допомога у просуванні продукції.
  5. Допомога у збереженні ключових співробітників.
  6. Технічна допомога.
  7. Розміщення держзамовлень на українських підприємствах.
  8. Допомога з прискоренням митних процедур.
  9. Консультаційна допомога.
  10. Допомога з дерегуляцією.
  11. Допомога у релокації бізнесу.
  12. Допомога з організацією експорту.

Як держава домагається?

Раніше ми розповідали по пунктах, як в Україні під час війни підтримують бізнес. Так, за ініціативою уряду (законопроєкт № 7137-д) на час воєнного стану для великого бізнесу розширили можливість скористатися опцією єдиного податку:

  • ліміт підвищено з 10 млн до 10 млрд;
  • податок 2% від обороту;
  • зняття обмеження кількості робітників;
  • зняття обмеження видів діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу);
  • уряд отримує право визначати порядок сплати податку.

Ми також розповідали, чому підприємці в Криму перебувають на межі виживання, і писали, які компанії працюють на окупантів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
Робота після війни
Які сфери будуть у тренді
Будівництво
Енергетика
IT
Медицина
Логістика
1 /2
Дізнатися більше

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти