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Прощальным костром догорает эпоха: режим Путина в России приближается к краху

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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27 апреля, 12:33
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Рассказываем, почему Россию ждет развал из-за войны в Украине и не только
Политика Путина в России близится к концу
Политика Путина в России близится к концу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Владимир Путин планировал молниеносный захват Украины, но вместо этого, начавшаяся 24 февраля война превратилась в процесс разгрома не только российской армии — на кону существование самой Российской Федерации. Запланированный блицкриг был провален, а долгая война приведет к краху многолетнего режима Владимира Путина.

Журналисты издания из издания Forbes разобрали пять причин, которые подтверждает скорый крах власти в России.

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Провал военной деятельности

Российскую армию слишком переоценили, называя вторыми по значимости в мире. На деле оказалось, что войска РФ плохо обучены и лишены инициативы. Вооружение огромной армии Владимира Путина хрупкое и в плохом состоянии, а интеллект верховного главнокомандующего ущербен. Журналисты отмечают, что военачальникам армии агрессора не хватает гибкости, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям.

Журналисты отмечаю, что коррупция, которой насквозь пропитано все общество РФ, заразила и армию, что привело к эрозии стандартов и морального духа.

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Обвал экономики

Дела в экономическом секторе были плохи еще до нападания на Украину и санкций. По данным издания, ВВП страны на душу населения занимает лишь 55-е место в мире по паритету покупательной способности. При этом показатель может снизиться еще больше, ведь еще не все санкции за войну в Украине заработали по настоящему.

Демографическая ситуация

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Одна из самых худших среди промышленно развитых стран. Если ВВП на душу населения в России ниже номинала, продолжительность жизни в ней намного ниже.

Молодое поколение России отчуждено и все больше склонно к эмиграции.

"Путин – человек прошлого. По-видимому, он не пользуется Интернетом и не владеет смартфоном. Это предсказуемо лишает его контакта с самыми молодыми слоями населения России, которые в значительной степени полагаются на социальные сети", – говорится в публикации.

Россия истощает свои ресурсы постоянной поддержкой лояльных к ней государств

Основы безопасности российского государства очень похожи на колониализм. Москва пытается поддерживать "зверинец" зависимых от Кремля держав двух категорий:

  • соседние диктатуры, когда-то бывшие частью СССР;
  • более отдаленные аврторитарные государства (Куба, Сирия и т.д);

Дефолт России

Первый практически за столетие дефолт государства, как ожидается, может случится уже в 2022 года. В России уже начался отток капитала, также государству еще предстоит борьба с неплатежеспособностью после жестких санкций.

При этом в Кремле все еще не отказались от захвата всей территории Украины, поэтому Европа и весь остольной мир будут вводить все новые и новые санкции для "паралича" экономики страны-агрессора.

Ранее мы рассказывали, почему дефолт Российской Федерации неизбежен, также мы писали, что будет с Россией после полного краха экономики.

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