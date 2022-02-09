"Продам смартфон – куплю хліб". Українці висміяли ініціативу Зеленського у соцмережах

Зібрали найкращі меми людей з Facebook про ініціативу президента подарувати всім людям старше 60 смартфон

Українці висміяли нову ініціативу Зеленського / Фото: Facebook

Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарувати усім вакцинованим громадянам старше 60 років новий смартфон та пільговий пакет для нього.

Однак українці сприйняли це нововведення по різному і почали жартувати у соцмережах. "Сьогодні" зібрали найкращі меми про "єБабуся" із Facebook.

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Незважаючи на те, що остаточну назву для проекта ще не обрали, найбільше українцям "сподобався" варіант "єБабуся".

Facebook Людмили Милокост / Фото: Facebook

"Найкраща назва для нового проекту, яка сповна характеризує і авторів цієї ідеї, і їх прихильників", – пише Evgeniy Vilinsky.

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Проте жартують не лише з приводу дивакуватої назви, а й взагалі з суті цього проекту.

"Колись гречку роздавали, тепер смартфони... Гм... Що далі?", – пише Nataliya Kozoriz.

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А дехто запропонував уявити ніби-то майбутнє очима Зеленського.

Facebook Alex Gura / Фото: Facebook

"Як керувати всесвітом, не звертаючи на себе увагу санітарів і чергового лікаря", – підписав фотографію Alex Gura.

"Велике смартфонівництво!"

Один з користувачів порахував, що смартфони планується закупити для близько 8,5 млн громадян.

"Отже, на рівному місці нам обіцяють витратити близька $1 млрд на… черговий популістичний розпил бюджетних коштів. В той час, коли не виконується оборонне замовлення, а на кордоні стоїть 100-тисячне військо окупантів", – обурився користувач та доклав глузливу анімацію до свого поста.

Facebook Вадим Карпусь / Фото: Facebook

Дехто звернув увагу на матеріальне становище пенсіонерів, чия пенсія може становити менше 2000 тисяч гривень.

"Материй ейджизм"

Дехто звернув увагу на ейджистське наповнення такого нововведення, яке ніби стверджує, що усі люди старше 60 років не здатні користуватися смартфонами.

Користувачі навіть створили смішну картинку на якій президент дарує смартфон Ангелі Меркель, якій між іншим виповнилось 67 років.

Facebook Світлана Вєтрова / Фото: Facebook

Коли записуватись в чергу?

Голова Міністрества цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що у чергу на отримання безкоштовного телефону можна буде записуватись із квітня місяця.

Інформації про початок видачі пристроїв він не повідомив і заявив, що це буде залежати від терміну виготовлення пристроїв. Також голова Мінцифри не розкрив інформацію про те, звідки на проект візьмуть кошти і про те, які саме телефони отримають українці.

"Сьогодні" також писали, що Зеленський запропонував усім разом обрати назву для нової програми та розповідали, звідки насправді візьмуть кошти на президентську програму.