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Додаток "Дія" запустив новий спосіб авторизації (відеоінструкція)

7 липня 2021 16:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Увійти до системи тепер можна навіть без BankID. Але скористатися функцією можуть, на жаль, не всі українці

В "Дія" дозволили авторизацію за допомогою ID-карти

В "Дія" дозволили авторизацію за допомогою ID-карти / Фото: Дія

Минуло лише менше місяця з останнього великого оновлення програми "Дія", а в ньому вже з'явилася чергова опція. Новий функціонал стосується авторизації – "Дія" запустила можливість залогінитися без підключення BankID, тільки за допомогою NFC. Функція працює для власників ID-карт. Так що якщо у вас паспорт-книжечка старого зразка, скористатися нововведенням не вийде.

Про це повідомила пресслужба "Дії". Там пояснили, що для авторизації потрібно лише прикласти свою ID-карту до смартфону на 30 секунд. Робити це потрібно після запуску програми "Дія" та вибору способу авторизації через NFC.

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Нагадаємо, також на днях в "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати. В Україні ввели два види сертифікатів: міжнародний для подорожей і внутрішній – для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

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Зараз йде підготовка для визнання українських сертифікатів на європейському рівні, після чого буде надана міжнародна оцінка і укладені угоди.

З інших нових функцій: "Нафтогаз" теж почав підключати клієнтів через додаток "Дія".

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