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Додаток "Дія" оновили. Що змінилося

24 червня 2021 16:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для зручності в функціоналі додатку електронних держпослуг розділили спосіб зчитування цифрового документа

Додаток "Дія" оновився. Колаж "Сьогодні"

Додаток "Дія" оновився. Колаж "Сьогодні"

Додаток електронних держпослуг "Дія" повідомив про оновлення своїх сервісів.

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Про це повідомляється на Telegram-каналі "Дія".

Що нового?

Для зручності в функціоналі розділили спосіб зчитування цифрового документа!

Залежно від життєвої ситуації і запиту компанії показуєте:

  • QR-код;
  • штрихкод.

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Де шукати? Як користуватися?

  • відкриваєте в "Дії" потрібний документ (ID-карта або закордонний);
  • натискаєте на документ, аби з'явився код;
  • вибираєте QR-/штрихкод;
  • зчитуваєте.
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Раніше повідомлялося, що додаток "Дія" має автоматично відображати документи водія – права і техпаспорт на авто. але не у всіх автолюбителів вийшло "загнати" в систему техпаспорта. Проблеми виникають у тих, хто отримував документи раніше 2013-2014 років. Їхні дані просто пройшли повз держреєстрів.

Про те, які цифрові послуги надаються в додатку "Дія", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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